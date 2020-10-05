〈康友-KY自保〉10/30將召開股臨會成立新團隊 並提告董座黃文烈、勤業眾信高層

康友 - KY(6452-TW) 停止交易後，今 (5) 日首度召開記者會，發言人陳民郎表示，公司面臨下市危機，預計 10 月 31 日召開股東臨時會，成立新的經營團隊，並擬向董事長黃文烈、勤業眾信的所長、營運長及風控長提告，且若證交所有查核疏失責任，不排除也向證交所提告。

陳民郎形容勤業眾信「比荒謬還荒謬」，他說，康友旗下中國大輸液子公司六安華源，今年 2 月已停工，但勤業卻未查現金流、銀行交易表，並編出第 1 季財報。

陳民郎三度向勤業眾信索取子公司六安華源、印尼帝斯的任何帳號，但遭到對方拒絕，此外，每年康友交付給勤業的簽證費高達 900 萬元，比一般公司 400-600 萬元要高。

針對公司現金流方面，陳民郎說，六安原先帳上現金超過 40 億元，但自 8 月初接手後，派人前往六安勘查，發現中國共 12 個帳戶幾乎沒錢，公司目前僅剩 31 萬元。

陳民郎指出，據內部審查流程來看，公司擬上市案件需簽證會計師，後續經審計部營運長、風險諮詢服務營運長審查後，最後由所長簽名；康友自上市前至今年 7 月，每年均由勤業簽證，但卻涉及 5 年財報不實，因此擬向 3 名會計師提告。

陳民郎表示，過去 4 年證交所委託勤業眾信做專案查核，還有內稽內控審查，除無法向勤業取得子公司任何資料外，向證交所詢問公司海外帳號資料，同樣一無所獲。

康友股價自 2018 年 11 月 22 日從 535 元開始崩盤，證交所也進行查核，陳民郎表示，當時證交所查核結果為財報應無大礙，導致許多投資人大量買進，目前前 10 大股東中，僅有 2 位是 2018 年前持有外，其餘皆為股價崩跌後入股，損失慘重。

陳民郎表示，證交所與勤業更共同參訪印尼帝斯，其中勤業在當地簽署一份人民幣 268 萬元的輔導上市合約，雙方無異是變相背書。

陳民郎表示，康友經歷董事長黃文烈失聯，總經理、財務長及稽核長相繼辭職，公司可支配現金只剩 31 萬元，預計月底將召開股臨會，成立新經營團隊，並向黃文烈及勤業眾信 3 名高層提告，另外，雖然不相信證交所會出賣自己的靈魂，但若證交所有查核疏失，康友也不排除提告。