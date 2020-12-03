〈康友-KY股臨會〉出席率近6成 全面改選7席董事 新團隊擬提求償

康友 - KY(6452-TW) 今 (3) 日舉行股東臨時會，出席比率 59.3%，順利改選 4 席董事及 3 席獨董，副總經理呂祥泰表示，新的經營層確立後，後續將選出公司新任董事長，並擬向失聯的董事長黃文烈等前經營層、勤業眾信求償。

康友董事當選名單，包括現任康友獨董趙永泰、現任康友發言人陳民郎、建智會計師、協益鋼鐵代表人廖述忠及安心律師、協益鋼鐵代表人許哲嘉；獨董名單有中投物資中心總經理楊孟翰、正誠律師黃翎芳及曾擔任桓鼎公司董事唐後隆。

呂祥泰致詞表示，今年 7 月 24 日受委任擔任公司副總，從董事長黃文烈失聯後，董座秘書吳彬彬擔任發言人，一路走到現在相當辛苦，現在必須將經營層確立出來，並主導公司未來營運。

發言人陳民郎表示，股臨會意義重大，由於黃文烈仍擔任公司董座、沒有提出辭呈，在公司負責人未親自簽財務報表等資料下，公司營運難以繼續，因此必須解除競業禁止案，全面改選董事及選出新任董事長。

康友預計下周一、二召開董事會，選出新任董事長，新董座上任後，擬向黃文烈等過去公司經營層提告，陳民郎指出，今年 8 月初與董事呂祥泰報案，但因公司需要新負責人，才能有後續法律程序，此外，起訴之後，求償速度才有望加速，最終盼讓康友恢復上市交易。