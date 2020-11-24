財報難產 康友-KY明年3月恐下市 恩得利已下櫃

金管會今 (24) 日表示，到 2020 年 11 月 16 日，上市櫃公司應申報財報家數共計 1708 家 (含第一上市櫃，不含金控)，除了第一上市公司康友 - KY(6452-TW) 及上櫃公司恩得利 (原代號：1333) 未如期出具第 3 季財報，其中，康友 - KY 則因連續 2 季交不出財報，若再繳交不出來，預計明 (2021) 年 3 月就會下市；而恩得利已下櫃。

郭佳君表示，康友 - KY 今年第 2 季、第 3 季都沒出具報告，依規定今年 8 月 18 日已停止買賣，若再沒交財報，2021 年 3 月就將下市。至於恩得利從 2019 年就開始交不出財報，2020 年 4 月 7 日已停止買賣、11 月 17 日已終止上櫃。

根據上市公司所交的財報統計，上市公司（不含第一上市公司）今年第 3 季累計營業收入為新台幣 20 兆 9623 億元，較去年同期減少 4793 億元，減少 2.24%；稅前淨利為 1 兆 5926 億元，年增 1534 億元，增加 10.66%。

金管會解讀，今年上市公司前 3 季獲利成長，一方面為半導體業因 5G 通訊需求增加，以及高效能運算需求持續成長而提升獲利，電腦及週邊設備業也受限居家辦公及遠距教學趨勢，帶動筆記型電腦及伺服器需求增加，電子零組件業因 5G 基礎建設商機及消費性電子產品需求復甦，使獲利成長。

金管會統計，上櫃公司（不含第一上櫃公司）今年第 3 季累計營業收入 1 兆 5811 億元，年增 89 億元，增加 0.57%；稅前淨利為 1589 億元，年增 149 億元，增幅 10.35%。

金管會表示，上櫃公司前 3 季獲利成長，主因在於半導體業因 5G 通訊需求增加，產能利用率提升；生技醫療業因部分公司本期認列採權益法投資的損益增加，其他電子業則因疫情及美中貿易戰影響，部分公司出貨增加所致。