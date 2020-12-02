【袁志峰專欄】小米配價將影響市場信心

今天推介 - 招商局港口 (144), 上日收市 $9.55

1) 股市前景

港股昨日反彈，金融股領漲，大型科技股受壓，反映板塊輪動持續。小米 (1810) 及龍湖集團 (960) 配股集資將影響市埸信心。受美國制裁影響的電訊板塊有追落後空間，筆者維持買入中移動 (941) 及中聯通 (762) 之建議。

今天推介是招商局港口 (144) — 公司為國營企業，主要從事港口開發和營運，投資遍及 25 個國家地區的 41 個港口。今年上半年，公司完成集裝箱吞吐量 5487 萬 TEU，同比增長 0.6%，三季度同比增長加速至 13.3%，首 9 個月同比增長為 5.0%。今年上半年，經常性盈利按年跌 31% 至 14.1 億元或每股盈利 0.45 元，估計下半年盈利環比有所改善，假設全年經常性盈利為每股 0.9 元，預測市盈率約 10.6 倍，現價市賬率為 0.41 倍，估值吸引，維持買入建議，目標價以 0.5 倍市賬率計算為 11.5 元，止損價 9.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 81 點，早盤輾轉做好，午後最多曾升 321 點，尾市回軟，收報 26567 點，升 226 點或 0.9%，成交額按日跌 36% 至 1531 億元。港股通南向資金淨買入 49 億元，11 月份淨買入 703 億元。

藍籌股 27 升 22 跌 1 持平，金融股領漲。友邦保險 (1299)、工行 (1398) 及中國平安 (2318) 皆升逾 3%，是升幅最大藍籌。中國人壽 (2628)、金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 漲逾 2%。季度業績遜預期的中生制藥 (1177) 跌逾 11%，是跌幅最大藍籌。石藥集團 (1093) 跌逾 2%。市傳受美國政府制裁的中海油 (883) 再跌逾 4%。

恒生科技指數跌 0.4%，成份股 14 升 16 跌。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700) 升逾 2%，阿里 (9988)、小米 (1810) 及網易 (9999) 皆跌逾 1%。FIT HON TENG(6088)，騰訊 (700)、比亞迪電子 (285) 及中興通訊 (763) 皆升逾 2%，是升幅最大成份股。ASM 太平洋 (522) 及微盟集團 (2013) 下跌接近 3%，是表現最差成份股。

板塊方面，中資金融、航空、航運及港口、體育用品及新能源股跑赢大市。本地銀行股下跌。郵儲銀行 (1658)、中信銀行 (998) 及光大銀行 (6818) 漲 4%-6%。中國太平 (966) 升逾 7%，中國太保 (2601) 及中國人保 (1339) 升逾 4%。海通證券 (6837)、中信建投 (6066) 及招商證券 (6099) 升 5%-7%。保利協鑫能源 (3800) 升 14%。龍源電力 (916)、金風科技 (2208) 及福萊特玻璃 (6865) 升逾 3%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 升 3%-5%。北京首都機場 (694) 升逾 7%。

周二上証指數低開高走，全日單邊上升，最多曾升 1.9% 至 3457.64 點，較今年高位 3458.79 點低 1.1 點，收報 3451.94 點，升 1.8%。深証成指升 1.9%%，科創 50 指數升 1.4%。滬深兩市總成交減至約 8600 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 900 億元。滬深股通北向資金淨買入 163 億元，11 月份淨買入 579 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

政府統計處公布，11 月零售業總銷貨價值的臨時估計為 274 億元，按年跌 8.8%，跌幅較 9 月修訂估計下跌 12.8%，收窄 4 個百分點；扣除價格變動後，11 月零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌 9.3%。(信報)

美國著名經濟學家、摩根士丹利前亞洲區主席羅奇認為，近期美國新冠病毒確診數字急升，正摧毀市場對 V 型復甦的希望，將導致美國雙底衰退和美元崩潰。他基本預期，從現在到明年底，美元兌其他主要貨幣的滙率將下跌 35%。(信報)

財新公布 11 月中國製造業採購經理指數 (PMI) 升至 54.9，創下 2010 年 11 月以來的最高水平，高於市場預期的 53.5 和上月的 53.6。(信報)

4) 個股訊息

銷售文件披露，小米集團 (1810) 配售 10 億股，每股作價 23.7 元至 24.5 元，集資 237 億至 245 億元。每股作價較昨日收市報 26.15 元，折讓 6.3% 至 9.4%。另外，小米發行 8.55 億美元 7 年期零息可換股債券。(信報)

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