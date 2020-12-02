〈美股盤後〉台積電ADR漲破百美元 三大指數創歷史新高

週二 (1 日) 新一輪刺激措施新希望及疫苗消息，美股自昨日跌幅反彈，美股三大主指均創盤中新高紀錄，終場標普、那指、費半收紅逾 1.1%，創下歷史新高，台積電 ADR 收盤站上 100 美元新里程碑。

週二 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 185.28 點，或 0.63%，收 29,823.92 點。

標普 500 指數上漲 40.82 點，或 1.13%，收 3,662.45 點。

那斯達克指數上漲 156.37 點，或 1.28%，收 12,355.11 點。

費城半導體指數上漲 46.24 點，或 1.74%，收 2,709.73 點。

標普 11 板塊僅工業板塊收黑，通訊服務、金融和通訊服務領漲。(圖片：FINVIZ)

聚焦政經時事

週二新一輪刺激法案有所進展，美國兩黨議員週二 (1 日) 公布一項新的新的新冠刺激計劃草案，規模超過 9000 億美元，然而，該草案遭到參議院多數黨 (共和黨) 領袖麥康奈爾以這是浪費時間否決

麥康奈爾稱他已與財政部長梅努欽交談，擬定了約 5,000 億美元新刺激計畫，並將與美國眾議院議長佩洛西展開談判。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 6,363 萬例，死亡數突破 147 萬例，美國累計確診超過 1,366 萬例，累計死亡數超過 26.9 萬。

焦點個股

科技五大天王集體收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.08%；臉書 (FB-US) 上漲 3.46%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.33%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.64%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.00%。

道瓊 30 檔成分股多收紅。旅行家 (TRV-US) 上漲 2.90%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.91%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.81%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.58%。

費半成分股以美光領漲。美光 (MU-US) 上漲 4.67%；AMD (AMD-US) 下跌 0.032%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.50%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.086%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.78%。

台股 ADR 集體歡騰。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.96% 至每股 100.86 美元，站上歷史新高。日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.44%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.07%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.47%。

個股消息

標普道瓊指數公司周一表示，特斯拉將在 12 月 21 日開盤之前，將按完全浮動調整的市值權重，把特斯拉一次性納入標普指數中，特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.02%。

黑莓和亞馬遜 Amazon Web Services (AWS) 週二 (1 日) 聯手推出汽車數據 / 軟體平台 BlackBerry IVY，黑莓 (BB-US) 午盤一度躍 58%，終場收紅 19.25% 至每股 7 美元。

Salesforce (CRM-US) 盤後宣布以 277 億美元的價格收購 Slack (WORK-US)，Slack 收漲 2.24%，盤後微跌約 0.068%。

經濟數據

美國 11 月 Markit 製造業 PMI 報 56.7，前值 56.7，前值 56.7

美國 11 月 ISM 製造業 PMI 報 57.5，預期 57.6，前值 59.3

華爾街分析

Salt Financial 總裁 Alfred Eskandar 稱，11 月初，當我們看到恐慌指數 VIX 飆升至 40，是因為疫情升溫，不僅在美國，全世界都是如此，目前可以看到 VIX 下降了近一半，這也是由於疫苗好消息，總言之，市場對疫苗消息非常、非常敏感。

Alfred Eskandar 稱，現在和近期肯定有很多理由投資股市，樂觀的觀點肯定存在。

研究機構 Fundstrat 創辦人 Tom Lee 預測標普 500 指數到 2020 年將收在 3,800 點，這意味著該指數將再上漲近 5%。

Tom Lee 研判，我們不認為 12 月股市會突然走弱，當然，風險在於這是一種共識，但我們正處於股市的季節性強勁時期。