誰將優先施打疫苗？美國CDC週二將投票表決

新冠疫苗接種在即，美國疾病管制與預防中心 (CDC) 週二 (1 日) 將透過投票表決誰率先接種新冠疫苗。

12 月底美國將有大約 4000 萬劑疫苗可用，但無論是輝瑞 (PFE-US) 和 Moderna (MRNA-US) 的疫苗都需要注射兩次，這代表無論如何，年底都不會有足夠的疫苗給所有美國人。

輝瑞在 11 月 20 日向 FDA 申請疫苗的「緊急使用授權」後，Moderna 週一也同樣申請該授權，美國預計兩家公司的疫苗首發劑數即將在年底前，FDA 將迅速採取行動批准兩種疫苗，允許各州在短短兩週內開始分發疫苗。

新冠疫苗問世後，疫苗配送後誰將優先施打成為全美關切的問題。這個決定權就落在 CDC 旗下美國疫苗接種諮詢委員會 Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)。

ACIP 下午將進行史無前例的投票，決定誰先優先接種新冠疫苗。

CDC 諮詢委員會成員 William Schaffner 稱，ACIP 已針對該議題討論好幾個月，內容深度廣度都非常詳盡，我可以向大家保證，我與所有同事之間的討論都是非常激烈。

如果第一批接種疫苗的族群是衛生保健工作者和療養院居民，那慢性疾病患者、警消人員和老年人可能將會等到明年春天才能接種。

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