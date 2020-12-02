澆川普法律戰冷水 美司法部長：未發現任何選票詐欺證據

美國司法部部長 William Barr 週二 (1 日) 接受採訪時表示，經美國司法部調查，並未發現任何使川普推翻總統大選的大規模的選票詐欺證據。川普律師團出面反駁司法部並未進行任何調查，將會持續行使司法權利。

Barr 週二向美聯社 (Associated Press) 發表聲明表示，迄今為止都還未看到可能會影響選舉結果的大規模詐欺行為，削弱了川普與其律師和政治盟友的論點；他們認為川普是大規模詐欺的受害者，因而輸掉這次的選舉。

Barr 表示：「目前大多數欺詐指控都特定於一組特定的人、事、物，而非系統性的指控，有些指控的選票範圍很廣，可能涉及數千張選票，聯邦檢察官與聯邦調查局 (FBI) 探員已經調查可能的欺詐指控，但並未發現選票詐欺的問題。」

此外，Barr 駁斥前川普法律團隊成員 Sidney Powell 提出的搖擺州加裝點票機陰謀論，Barr 進一步說：「這一種說法表示選舉存在系統性詐欺，他們聲稱對手為了改變選舉結果而對點票機動了手腳，不過美國國土安全部 (DHS) 和 司法部已經展開調查，目前為止仍未發現任何相關證據。」

隨後川普法律團隊的 Rudy Giuliani 和 Jenna Ellis 出面駁回 Barr 的言論， 據兩人的聯合聲明，司法部並沒有進行過類似的調查：川普團隊至少已在 6 個州收集到充足非法投票的證據，但司法部尚未審查；此外，有許多目擊者發誓發現詐欺，司法部也未訪查過任何一個人。

川普律師團進一步說，司法部尚未「審核任何投票機或使用司法傳票權來尋找選舉真相」，司法部長似乎缺乏對重大違規行為的了解，以及系統性詐欺證據的調查，律師團將繼續透過司法系統和州立法機關來確保所有選票被合法計票。

目前拜登預計將獲得選舉人團共 306 票，超過總統當選門檻約 36 票，選舉人預計將於 12 月 14 日投票選出總統。雖然川普在搖擺州的法律戰屢屢敗訴或撤回訴訟，但川普仍不放棄希望，週二表示將對威州再提新訴訟，