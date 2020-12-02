〈台股盤前要聞〉三星搶買EUV設備拚超車台積 今日必看重要財經新聞

台股盤前有八大重點，包括三星有意搶先台積電向 ASML 購買次世代 EUV 設備，郭台銘率泛鴻海成員與桃園航空城簽 MOU，以及鴻海研究院量子電腦論壇即將登場，以下是今 (2) 日必看重要財經新聞。

ASML 高層拜訪 三星拚領先台積電 取得新一代 EUV 設備

為了追趕台積電 (2330-TW)，三星電子副會長李在鎔今年 10 月出訪荷蘭，拜會艾司摩爾 (ASML) 以確保極紫外光 (EUV) 微影設備供應穩定，根據外媒報導指出，ASML 執行長也在上週拜訪三星半導體廠，討論 EUV 設備合作的可能性，引起市場議論。延伸閱讀...

郭台銘親率臻鼎等三家泛鴻海成員 與桃園航空城簽 MOU

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘昨 (1) 日出席桃園航空城產業論壇，也帶領臻鼎 - KY(4958-TW)、台灣準時達等泛鴻海集團企業，以及永齡基金會，與桃園航空城簽署 MOU。延伸閱讀...

鴻海研究院量子電腦論壇 12/12 登場 聚焦六議題

鴻海 (2317-TW) 研究院攜手台灣量子電腦與資訊科技協會主辦的「第一屆台灣量子科技共識論壇」，將於 12 月 12 日在三創生活園區登場，將由鴻海董事長劉揚偉親自主持，以「量子共識，凝聚台灣」為主題，規劃六大子論壇。延伸閱讀...

記憶體、面板領頭 台股漲 162 點收 13885 點 再寫收盤新高

台股昨 (1) 日在權值股領頭衝鋒下，台積電、台塑化、大立光收盤漲幅皆逾 2 %，資金進駐低基期、漲價族群，記憶體、面板股全面強漲，群創更一度攻上漲停，指數終場大漲 162.78 點或 1.19%，收最高 13885.67 點，再寫收盤新高，也站回所有均線，成交量則較昨日明顯收斂，約 2600 億元。延伸閱讀...

臻鼎兩岸同步擴軟硬板產能 將再投 217 億元擴充 HDI 產能

台 PCB 廠近兩年沒有大規模開出 HDI(高密度連結板) 製程新產能，全球第一大 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 昨 (1) 日代子公司鵬鼎控股公告，通過淮安新園區高階 HDI 投資計畫，預計總投資額為人民幣 50 億元 (約新台幣 216.98 億元)。延伸閱讀...

台船轉型布局三大方向 明年拚虧轉盈

台船 (2208-TW) 昨 (1) 日召開法說會，董事長鄭文隆表示，台船近年面臨市場新造船價下滑、新冠疫情、台幣升值等因素拖累營運，但展望未來，台船朝三大方面轉型，包含固守商船本業，發展國艦國造、離岸風電業務，目前在手訂單逾 900 億元，預期虧損將逐步收斂，明年可望陸續交船，拚營運虧轉盈。延伸閱讀...

〈房產〉全台六都 11 月建物買賣移轉數 2.46 萬棟創今年新高 台中表現亮眼

全台六都昨 (1) 日分別公布 11 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 4594 棟，創今年單月新高；其中台中市 11 月交易量為 5191 棟，月增 4.7%，年增 53.4%，創 59 個月來新高最吸睛，合計六都前 11 月交易量 22 萬 3950 棟，年增 6.8%。延伸閱讀...

四大壽險台幣保單再降息 最低砍到 0.35% 國壽澳幣保單失守 3%

各壽險公司每月第一個交易日都會公告利變保單宣告利率，12 月十大壽險中，國泰人壽、新光人壽、台灣人壽、三商美邦人壽等 4 家壽險調降台幣保單宣告利率，最低砍到 0.35%，可說是已經殺見骨；而國泰人壽、中國人壽、新光人壽等 3 家公司則對外幣保單降息，其中，國壽澳幣保單宣告 3% 失守。延伸閱讀...