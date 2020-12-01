壽險女王卸戰袍！中壽董座、開發金執副郭瑜玲明年退休

開發金 (2883-TW)、中壽 (2823-TW) 今(1) 日雙雙公告，基捷投資法人董事代表人郭瑜玲申請自明 (2021) 年 1 月 1 日退休，並卸任開發金執行副總經理、中國人壽董事長，新任人選待基捷投資另行指派，且開發金董事會通過後公布。

郭瑜玲曾擔任過南山人壽副總、中國平安保險集團副投資執行官，在保險業資歷長達 40 餘年，自 2003 年初加入中國人壽後，帶領經營團隊陸續完成瑞士商環球瑞泰人壽台灣分公司及英國保誠人壽台灣主要資產與營運業務二大併購案，使中國人壽躍升為台灣第 5 大壽險公司，並於今年 3 月中壽前董事長王銘陽正式退休後，升任為董事長，成為民營壽險公司首位女性董事長。

郭瑜玲以超強執行力為中壽整理投資部位，調理營運體質，對於風險控管的堅持，使得中國人壽在 2008 年金融風暴中，是台灣大型保險公司中唯一未投資任何次級房貸及不良資產，故無任何資產減損，成功避開次貸風暴的保險公司。

中國人壽截至今年 6 月底，總資產達 2 兆 700 億元，相較郭瑜玲進入中壽前的 2002 年，當時總資產為 1157 億元，足足成長了近 17 倍。

而開發金 2019 年 9 月併購中壽後，郭瑜玲也擔任開發金執行副總，在把中壽傳承與運作都穩定下，加上郭瑜玲想要退休已有一陣子，因此決議申請明年元旦退休。