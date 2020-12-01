生華科抗新冠病毒新藥 已獲多家國際藥廠洽談授權

生華科 (6492-TW) 今 (1) 日舉行法說，總經理宋台生表示，旗下開發的抗新冠病毒新藥 Silmitasertib(CX-4945)將啟動兩項二期臨床試驗，目前已有多家包含前 10 大藥廠在內的國際藥廠，前來洽談授權。

宋台生指出，全球新冠疫情蔓延，儘管已有數個開發中疫苗可望取得緊急使用授權 (EUA)，但民眾對短期開發的疫苗信心不足，據統計，全美只有 5 成民眾願意接種，其中，高達 7 成民眾表態，要等 9 個月以上才願意接種，且美國需 70-85% 人口接種疫苗，才能產生群體免疫，因此短時間內，藥物開發仍是抑制病毒關鍵之一。

宋台生舉例，流感疫苗 1978 年上市，但 2009 年爆發 H1N1 流感時，當時共有 4 款流感藥物，總銷售額達 40 億美元，其中，光是單一顆藥物克流感銷售額就已達 35 億美元，隨著疫苗使用率提升，估 2027 年克流感全球銷量仍可高達 9.4 億美元，顯示治療藥物仍具潛力。

生華科開發的新藥 Silmitasertib，已獲准在美國進入兩項新冠二期臨床試驗，收案病患包括中症和重症，該新藥為為口服劑型，患者無須住院，即可接受治療並減輕醫療系統負荷，目前有多家藥廠洽談授權。

授權金額方面，宋台生表示，預期完成臨床二期後，資料較完備，授權金額也可望同步提高，以目前美國 FDA 有核准的抗新冠病毒藥物瑞得西韋，光是今年第 3 季營收貢獻達 250 億元。