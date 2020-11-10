立委指控幫康友-KY背書 證交所否認：報告從未公開

生技股康友 - KY(6452-TW) 掏空風暴持續延燒，立委蔡壁如指控，證交所 2018 年實地查核後出具報告稱「應無大礙」，等同替康友背書，證交所總經理簡立忠今 (10) 日出面澄清，證交所相關查核報告從未對外公開，也未提及並無大礙，否認立委指控。

蔡壁如昨 (9) 日在財委會質詢時表示，證交所 2018 年派員與會計師前往福建針對康友 - KY 第 3 季財報進行查核，證交所考察完後出具查核報告，內文提及「應無大礙」，但金管會卻以「當年向銀行函證不符程序」對會計師開鍘。

對於外界質疑，簡立忠今 (10) 日特地舉行記者會說明，他表示，證交所對於第一上市公司監理的查核報告，如有不符規定情事，將依規定處置，且從未對外公開。

簡立忠指出，證交所相關查核報告從未對外公開，也從未提及「並無大礙」，反駁立委指稱證交所替康友背書的指控。

簡立忠表示，康友董事長 2018 年大舉出脫持股，導致股價下跌，證交所認為有必要進行了解，因此派員與簽證會計師一起到福建進行財務報告期後查核，從旁觀察會計師執行查核，相關出差費用皆由證交所自行負擔，絕無接受業者招待。

證交所表示，康友因涉嫌不實財報，證交所已將相關查核資料送交主管機關與檢調單位偵辦，投資人保護中心也在 11 月 4 日公告，即日起到 12 月 4 日受理康友 - KY 財報不實投資人求償登記。