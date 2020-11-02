歐美疫情升溫 勞動基金9月賠749億元 前3季收益率剩0.05%

隨著國際疫情升溫，與美國大選不確定性干擾，全球股市 9 月再陷震盪，勞動基金 9 月大虧 749 億元，截至 9 月底止，評價後收益數縮水至 22.4 億元，收益率僅 0.05%，而攸關勞工退休金的新、舊勞退基金收益率分別為 - 0.38%、-0.07%。

新冠肺炎疫情引發全球股債大跳水，拖累勞動基金今年上半年虧損近 1500 億元，7 月起轉虧為盈，連續兩個月繳出正收益，累計前 8 月投資收益為 771.4 億元、收益率 1.81%。

但好景不常，隨著歐美疫情再度升溫，加上美國紓困談判膠著與總統大選不確定性影響，9 月股市劇烈震盪，勞動基金 9 月大虧 749 億元，前 9 月收益數縮水剩下 22.4 億元。

其中新、 舊制勞退基金績效分別為收益率分別為 - 0.38%、-0.07%，勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為 1.54%、0.62%、0.62% 及 2.58 %。

在基金規模部分，截至 9 月底，整體勞動基金規模共 4 兆 4514 億元，其中新 制勞退基金規模達 2 兆 6465 億元，舊制勞退基金規模 8966 億元，勞保基金規模為 7482 億元，就保基金規模 1355 億元，職災保護專款規模 111 億元，積欠工資墊償基金規模 135 億元。

另外，國民年金保險基金規模為 3915 億元， 收益數 53.9 億元，收益率為 1.49%。

勞動基金運用局表示，根據 IMF 先前示警，在疫情退潮前，全球經濟仍將面臨成長不均衡情況，經濟復甦之路仍相當艱辛，而部分產業包括：5G 通訊、高效能運算、人工智慧、物聯網等新興運用推展，可望因疫情嚴峻持續支撐需求。

此外，我國內半導體領導廠商之高階製程優勢，可望推升出口漸趨穩定，但疫情及疫苗研發進程、美中貿易與科技爭端，仍是後續關注重點。