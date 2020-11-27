勞動基金官員涉賄炒股 許銘春：短期投資虧損與此案無關

勞動基金運用局國內投資組官員傳出涉賄炒股，遭北檢搜索偵辦。勞動部長許銘春今 (27) 日表示，這名組長主要是買興櫃股票，日前已遭行政懲處，且是勞動部主動移送檢調查辦，她強調，勞動基金的投資都有機制，短期虧損與此案無關。

根據北檢調查，勞動基金運用局國內投資組游姓前組長涉嫌接受業者高級餐飲招待後，今年 7、8 月間委託證券公司用勞動基金帳戶內款項下單，炒作某公司股價。北檢昨天指揮廉政署搜索游男住處，並約談游男及妻子到案，全案朝貪汙、違反證交法偵辦。

許銘春說明，此案是基金運用局在例行查核時發現有異常投資，因此主動通報勞動部，這名游姓組長隨即被調離主管職務，也請政風處主動調查。

許銘春表示，游姓前組長主要是買興櫃股票，但可能還有其他不法情事，因而主動移送檢調，目前仍在偵辦中，她強調，所有勞動基金的投資都有機制，並不是一個組長可以去操控決定的。

根據勞動基金運用局公布的資料，勞動基金 9 月大虧 749 億元，截至 9 月底止，評價後收益數縮水至 22.4 億元，收益率僅 0.05%，而攸關勞工退休金的新、舊勞退基金收益率分別為 - 0.38%、-0.07%。

許銘春表示，受到疫情的影響，勞動基金短期的投資有虧損情形，但與此貪汙炒股案無關，整個長期投資的狀況仍然穩健，請外界放心。