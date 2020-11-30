6種投資最常見的不理性因素 別讓情緒搞砸投資理財計劃

金融市場持續大跌，明明知道該逢低買進，最後卻是賣出？要克服此類不理性行為，就要先認知哪些原因會引發恐慌情緒，然後練習不被影響。

撰文：張國蓮

陳哥原本買配息基金是為了創造現金流，希望將來能靠每月配息來過日子，定期定額投資之外，每年還把年終獎金的 2 分之 1 再單筆買進，這樣進行了 3 年多就不幸遇到新冠病毒疫情引爆的股市、債市、匯市大跌，帳上基金的虧損讓陳哥心理很有壓力，晚上開始失眠。

陳哥說當時內心有 3 種聲音不斷交戰，包括①不理會虧損，只專注在每月配息的金額上；②先贖回一半，再觀察後續情勢；③不賣，再把手上的資金逢低加碼。由於內心紛擾導致思維混亂，加上美股多次熔斷刺激，最後陳哥的恐懼戰勝理智，全部認賠出場……

賣完後冷靜下來的陳哥，非但沒有覺得心安，還對自己的舉動感到懊悔不已。

6 種常見情況

引發不理性情緒

這樣的場景，相信很多人心有戚戚焉，每次遇到市場持續重挫時，很多投資人會因為恐懼而匆忙賣出或採取其他 非理性行動來擾亂原本的投資計劃。非理性的情緒讓投資人行為脫軌，而引發情緒的原因非常多，以下 6 種最常見。

情況 1 太關注近期事件

當投資人對今日或過去幾日、幾週內發生的事情太過關注時，可能會產生判斷與投資操作的偏誤。

理由包括：①該事件的趨勢可能並不是那麼關鍵或會持續很久；②即使具關鍵性，但在長達 10 年以上的投資時間裡，影響雖顯著，但相對短暫。明顯的例子如股市於今（2020）年 2 月下旬和 3 月初的 4 週內急劇下跌時，過度擔心並恐懼市場再跌的投資人紛紛賣出手中部位，代價則是市場很快開始大幅反彈。

情況 2 盲從跟隨

在日常生活中，群眾會看網路上的各種評論，大批湧向人群聚集的餐廳或景點，此種傾向在壓力環境下更明顯。但這樣的盲從在股市劇烈波動時期，卻可能是不好的行為，因為多數投資人會過度反應或做出偏差決定，跟隨人群就可能是一個錯誤。

情況 3 擔心市場變更差

在市場不好時期，投資人會因為擔心情況變更糟，而不自覺地想要賣出手中部位，但長期歷史經驗顯示，通常是賣在相對低點。因此，若是長期投資者，不採取行動才是明智之舉。

情況 4 過度自信地交易

過度自信是相信自己比大多數人強，以為可預先研判市場走勢，甚至打敗市場，進而做出魯莽的投資決定，但歷史卻告訴我們，對市場持謙卑態度，較有機會拉高獲勝機率。

情況 5 尋求驗證

為了確保所做的投資決策是正確的，投資人會更關注支持自己決定的資訊，來確認是做正確的事。但有時卻因過多關注與投資決策一致的觀點而被嚴重誤導。此時，最好的做法是考慮相反的觀點。例如投資人根據資訊研判需要賣出，就應思考買進的理由。

情況 6 厭惡損失

厭惡損失是本能，當市場表現不好時，這種本能會使投資人過於恐懼，讓投資人的判斷產生偏誤。

認知並練習克服

不讓情緒干擾投資

若投資人想要降低或避免不理性情緒造成投資決策錯誤，首先須至少意識到有這 6 種原因，跨出克服情緒的第一步。然後投資人還可以試著做以下練習來降低衝動的行為。

確實了解個人的風險承受能力。通常風險偏好會隨著時間而改變，許多人是直到市場大跌時，才真正領悟個人實際的風險承受力。

定期觀察與了解什麼是正常的市場波動。每一段時期該市場的正常波動樣貌，會因時間與環境而改變，過去的波動幅度可能已無法被當做市場是否正常表現的基準。

設定切合實際的期望。市場上漲或下跌都是循環週期的一部分，每隔一段時間就會發生，投資人應該在市場持續上漲（下跌）一段時間後，建立市場可能會修正（反彈）一段時間的基本認知，並將波動視為重新平衡投資的時點。

回歸初衷。在市場動盪時，投資人應該花一點時間（例如 3 天）冷靜地思考投資理財的初衷、個人真正關心的是什麼、以及為什麼需要經歷這些干擾。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 12 月號第 159 期