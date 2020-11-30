4理由、4原則、2提醒 追求固定收益全攻略

口述：蕭碧燕 整理：張國蓮 攝影：張家禎

有投資人詢問：「手邊有一筆錢，是該先還房貸，還是買配息基金長期持有，再以配息繳房貸？」這個投資人看到利率這麼低，房貸利息的負擔很輕，債券的年化配息率還遠高於房貸利率，這中間的利差不賺，好像對不起自己。

這個問題可以分成 2 種情況來看，情況 1 是，原本有房貸，現在有一筆錢，是該還房貸，還是買配息基金？傳統上，當我們累積了一筆錢，會先拿去還房貸，但因現在利率很低，就會不想用來還房貸，打算買配息基金來領息，這樣還有機會賺到價差。情況 2 則是，借錢買配息基金，然後以配息來還房貸。

4 理由建議先還房貸

若是情況 1，我比較不反對，但若是情況 2，我就不贊成。我自己會先選擇還房貸，主要的理由有 4。

理由➊ 世事難料 別讓房貸成為壓力：我認為，投資的資金不該是借來的，因為我們不知道人生接下來會怎麼走，很多人的房貸都是 20、30 年，但順利地持續有工作收入是未知數，當碰到世事難料時，房貸就會成為壓力。

理由➋ 配息只會越來越少：目前很多投資人感受到配息變少了，除了匯率因素，主要是每月真正配息的金額在換匯前就已經下降了，預期配息越來越少的情況至少會持續到 2023 年以後，即美國開始升息的一段時間之後。

理由➌ 利差的絕對金額少：拿配息還房貸，若投資人只還利息，不還本金，一方面本金不會減少，再者，除非本金很大，否則每月利差的絕對金額頂多是 1 千～2 千元，以此來看，這樣做的意義在哪裡？若投資人是還本利，借錢投資，再靠配息支付，多數情況是，配息金額不足以完全支付。

理由➍ 負債即是風險：面對疫情又要再度爆發，此時有債務的人，心理壓力會比沒有債務大很多，我認為還是無債一身輕比較好。

4 原則聰明買配息基金

因此，我建議還是先把房貸還掉，若投資人最後決定不還，而要買配息基金當成定存，那麼接下來我要提醒 4 個追求收益的原則，買配息基金的投資人應該充分了解。

原則➊ 本金會變動：根據自己能接受的本金波動比率來挑選積極型或保守型的配息基金，積極型的配息較保守型多，風險也較高。

原則➋ 賺取現金流：買配息基金是為了要賺取現金流，想從中賺到很多的資本利得（價差）並不容易。

原則➌ 別在意報酬率：目的是要現金流，就不要比較報酬率，而是注意每月能領到的絕對金額變化。

原則➍ 長期投資才有效益：現金流效益通常需要 10 年以上才顯著，投資人也才能體會現金流這件事的意義。

2 提醒配息債首選保守型

在挑選建議上，我有 2 個提醒，請投資人留意。一是挑選高收益債券型基金的保守型。高收益債券基金的積極型與保守型是以 CCC 占比為判斷基準，CCC 占比較同類型低，可以視為保守型。由於高收益債券商品的風險在債券中相對高，若再挑選其中的積極型，風險將更高，比較不適合做為現金流的來源。

同理，若投資人挑選的是投資等級債，積極型與保守型的判斷標準是 BBB 占比的多寡，BBB 占比較同類型越高，代表越積極。

另一個是不要碰新興市場本地貨幣債，這是因為新興市場債券的風險已是債券種類中相對高者，若再加上本地貨幣債的高匯率波動，投資人承擔的風險相當高。

再次提醒投資人，借錢投資已經承擔風險，因此不要去衝，也不要去投機，挑選的配息商品要避開積極型。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 12 月號第 159 期