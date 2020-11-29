〈觀察〉逐水草而居 混凝土廠在科技園區周邊設廠成趨勢

科技大廠近年積極擴產，不僅帶動個科學園區廠辦需求，混凝土業者更看好，將帶動周遭不動產市況升溫，因此也搶在市場起步階段，積極在相關周邊設立新廠，迎接景氣向上所帶動的商機。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 在南科建置的 5 奈米廠與 3 奈米廠，投資金額達 1.2 兆元，寫下台灣科技史上最大投資案，在台積電大舉投資南科的經濟效益下，帶動龐大就業機會，人口增加也讓在地農村都市化，產生了高樓大廈的房市需求。

此外，近兩年由於美中貿易戰升溫，除了南科外，竹科、桃園以及高雄等地，也成為台商回流選擇，科技園區、廠辦建案大量增加，後續也將進一步擴散至周遭房市，混凝土廠商也透過強化在地產能，強化就近、即時出貨服務的優勢。

國產 (2504-TW) 近斥 3.83 億元，買下台南仁德 2900 坪的土地，預計建造年產能 60 萬立方米的新廠，加上國產近三年來，已陸續在高雄岡山、台中及新竹地區，承租三個新廠區，目前在全台一共 28 個廠，年出貨量達 650 萬立方米。

過往產能集中在南部的環泥 (1104-TW)，也在已接收台泥新竹據點，年產能約 20 萬立方米、11 月投產，較現有產能增加 15％，明年年產能上看 200 萬立方米。

而台泥 (1101-TW) 原在台北市基隆路的預拌混凝土廠，為進行開發，已將產能移往汐止新廠，同時也在新竹新購土地，自建新預拌混凝土廠。

亞泥 (1102-TW) 子公司亞東預拌混凝土，日前也斥資 5.18 億元，買下目前所租用的台南廠土地及廠房，除了因業主不租外，另一方面也是看好市場需求，也吸引亞泥出手。