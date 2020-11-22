面板全年力拚轉盈 明年看好三大營運動能

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 受惠面板報價上揚、遠距商機需求提升，第 3 季雙雙繳出單季轉盈成績單，展望第 4 季，雙虎經營層同聲營運續旺，全年將力拚轉虧為盈，展望明年，產業人士看好，面板廠具備價格漲勢延續、供需維持吃緊、高值化布局逐步發酵等三大動能。

第 4 季面板報價維持第 3 季漲價趨勢，平均漲幅仍將達 5-10%，包含電視、筆電、平板等面板，其中，又以宅經濟受惠程度最高的筆電、平板價格漲勢最強，隨著遠距商機、宅經濟需求持續，明年第 1 季漲價趨勢也將延續，面板營運可望淡季不淡。

從供需方面來看，同樣受惠宅商機、年底備貨需求，第 4 季面板供給呈現「供不應求」狀況，狀況將延續至明年，群創更傳出，明年農曆年節除了除夕、年初一，產線將不停止，維持持續生產，以滿足客戶需求。

此外，中國政府近年全力投入半導體技術投資，將放緩對中國面板補助，也有助面板供給維持健康水準，避免過去幾年產能過剩、報價暴跌狀況發生。

在轉投資、新事業方面，雙虎面對中、韓面板廠夾擊、競爭，持續往高值化方面布局，雖然雙虎同聲新事業占比、貢獻仍低，但明年可望逐步有貢獻，中長期則將成為營運動能之一，其中，友達新事業主攻四大方向，包含智慧零售、循環經濟、大健康、智慧工業服務，群創則往車用、X 光、太空衛星通訊等布局。

營運方面，雙虎力拚全年轉虧盈，不過受上半年虧損影響，友達累計前 3 季稅後仍虧損 50.58 億元、每股虧損 0.53 元，群創累計前 3 季則虧損 85.07 億元，每股仍損 0.88 元。第 4 季在面板價格好轉、需求強勁下，全年營運可望轉虧為盈。