比特幣近3年首度突破19000美元 持幣大戶增多

2017 年 12 月時比特幣投資者的激情，3 年後似乎又重現幣圈，在近期的連漲之後，比特幣週二 (24 日) 突破 19000 美元，多項指標暗示，這波漲勢還可能持續。

今年以來，比特幣已經上漲約 160%，僅僅在 11 月份，比特幣就上漲了 37% 以上。

看好後市的分析師指出，支持比特幣上漲有 3 個重要因素，包括「比特幣鯨」大肆採購、交易所供應減少，以及交易量的擴大，這種情況與３年前散戶帶動行情的現象不同。

比特幣接近重返 3 年前高點 (圖表取自 cointelegraph)

「比特幣鯨」指的是市場的大戶參與者，包括避險基金及比特幣投資基金，在機構投資人愈加看好之下，他們利用手上的大量現金，穩定了比特幣的行情。據《Cointelegraph》報導，整個 11 月都見到「比特幣鯨」的聚集。

Whalemap 的分析師表示，11 月 18 日，當比特幣跌至低至 17200 美元時，比特幣鯨為 16411 美元以上價位提供支撐，並且一路推升行情。之後，儘管比特幣再度跌破 18000 美元，但很快就獲得支撐。

市場分析平台 Santiment 也認為，近幾個月以來，「比特幣鯨」顯著增加。他們指出，在過去幾天，至少持有 1 萬枚比特幣的鯨魚，已經增加到 114 隻，而持有至少 1000 比特幣的大戶，也有 2449 名。

此外，近期數據顯示，自 9 月以來，機構交易和現場交易的數量一直在迅速增長。一位化名「Byzantine General」的交易員說，每當現貨交易所擴大其 BTC 儲備時，它幾乎都會立即耗盡，出現供應不足的現象。

各種數據點還表明，這次漲勢由現貨市場帶領，而不是衍生品或期貨市場。這種趨勢使漲勢更加穩定，交易量擴大，並降低了大規模修正的風險。