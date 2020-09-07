玉晶光8月營收17.77億元 改寫今年新高

蘋果光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 在旺季加持下，今 (7) 日公告 8 月營收爲 17.77 億元，月增 13.64%，年減 3.3%，登上今年單月新高，累計 2020 前 8 月營收爲 91.1 億元，年增 43.96%。

蘋果年度旗艦機 iPhone12 即將發表並上市，玉晶光生產 7P 鏡頭已量產出貨，在廈門新增產能開出挹注下，第 3 季營收可望逐月成長，玉晶光認為，9 月需求還是旺盛，營收視客戶拉貨及工廠生產狀況而定。

玉晶光第二季稅後純益 4.94 億元，季減 3.35%，年增 1.27 倍，單季每股純益 4.44 元；上半年稅後純益 10.06 億元，年增 3.51 倍，每股純益為 9.03 元。

玉晶光在廈門投資的新產能，第三季全面開出，加上取得 TOF 鏡頭訂單，支撐第三季營運表現。

玉晶光今年擁兩大動能，除受惠美系手機客戶新款手機增加 TOF 應用，非蘋手機陣營訂單也是成長力道，外資多次出具報告看好前景。

美系外資先前預估，玉晶光第三季營收將較第二季季增 65%，毛利率上看 49.1%，每股純益估達 11.9 元。

同屬蘋果光學元件廠的大立光 (3008-TW) 8 月營收達 50.25 億元，月增 8.94%，年減 22.1%，為今年單月次高，符合大立光預估 8 月優於 7 月的預期，法人則看好， 9 月營收獲旺季效應挹注營收將持續成長，但公司認為，再成長力道相對有限。大立光前 8 月營收 355.11 億元，年減 0.79%。