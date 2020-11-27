中小型股掀補漲行情 台股翻紅漲21點收13867點 周線連4紅

美股因感恩節休市，台股今 (27) 日高檔震盪，電子權值股普遍熄火，不過，中小型股掀補漲行情，IC 設計、光電、DRAM、PCB 等族群均表現強勢，終場指數翻紅，上漲 21.43 點或 0.15%，收在 13867.09 點，5 日線失而復得，成交值為 2384.24 億元，周線連 4 紅，累計本周上漲 150.65 點。

由於外資放假，台積電今日股價回檔，一路在平盤附近整理，終場收平盤 489 元；聯發科、鴻海、台塑、兆豐金、統一、和泰車及矽力 - KY 等權值股普遍走跌；不過，台達電、日月光投控、聯詠、國巨等部分電子股及中小型股仍獲得資金點火。

近來 8 吋晶圓代工產能吃緊，紛紛傳出漲價消息，聯電今日在多空交戰下，股價一路在平盤遊走，終場前跌幅擴大，下跌近 1% 作收，世界先進則開低走高上漲近 2%。

隨著 8 吋晶圓代工不斷喊漲，微控制器 (MCU) 廠凌通、松翰也跟進調升部分產品價格，凌通今日直奔漲停價，創 2 年多新高，松翰、新唐、盛群等均在盤面上表現。此外，面板驅動 IC 廠聯詠與敦泰因應成本增加，也有意調漲售價，股價同步走強。

光學鏡頭二哥玉晶光今天盤後將召開法說會，法人樂觀看待第 4 季營運，吸引資金提前進駐，一度逼近漲停價，終場勁揚 7.8%，收在 663 元；光學元件廠亞光、佳凌分別大漲約 4%、2%。

近來 DRAM 合約價止跌跡象浮現，市場對後市價格展望偏多看待，記憶體今日躍居強勢指標族群，旺宏大漲近半根停板，華邦電也漲逾 3%，記憶體控制晶片廠群聯同步漲逾 1%。

全球最大 LED 測試及分選設備製造商惠特，第三季營運重返成長，近期也為擴廠儲備銀彈，今日股價亮燈漲停，其他 LED 族群包括 LED 封裝龍頭億光、鼎元、晶電等也表現不俗。