〈台股盤後〉電子權值回神、ABF三雄領軍 漲逾百點站回13800點大關

台股今 (26) 日隨著亞股普騙走高，盤上由台積電、鴻海等電子權值股回神，加上 ABF 載板三雄領軍下，終場加權股價指數大漲百點，上漲 106.83 點或 0.78 %，收在 13845.66 點，收復 5 日線、13800 點大關，成交量為 2186.74 億元。

權值股在歷經連兩日修正後回神，權王台積電終場小漲 2 元，收在 489 元，鴻海漲幅則超過 1%，大立光、聯發科、聯電也力守盤上，台塑四寶、金融族群午盤過後也在買盤進駐下，由黑翻紅。

盤面上資金流向 ABF 載板三雄，南電強攻漲停，股價寫下近 12 年來波段新高，再寫波段新高，景碩同樣亮燈漲停，欣興也漲逾 7%，電池模組同樣受惠市場需求強勁，台廠可望迎來擴產潮，加百裕、西勝、新盛力皆攻上漲停板，興能高表現也不俗。

另一方面，半導體矽晶圓大廠環球晶確定喊漲明年矽晶圓價格，股價一度站上 500 元大關，也激勵矽晶圓族群中美晶漲幅超過半根停板，合晶也有近 2% 漲幅，鋼鐵族群也因為傳出亞洲市場供給出現缺口，大成鋼漲逾半根停板，世紀鋼、新光鋼也維持盤上表現。

太陽能族群則呈現漲多拉回，元晶跌幅超過 5%，達能、國碩也拉回 3%，安集、聯合再生、茂迪均在盤下震盪，而依類股來看，僅塑膠、食品在盤下，而電子族群大盤成交比重則仍低於 7 成，僅占約 68.7%。

法人表示，台股雖經歷連兩日創高後修正，但整體基本面仍佳，中長期多頭氣勢仍強，估短線將維持 13700 點之上高檔震盪，維持類股輪動格局，投資人可留意具漲價、題材族群布局，但仍須居高思危，留意獲利了結賣壓出籠。