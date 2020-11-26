電子重回多頭懷抱 台股漲106點收13845點收復5日線

美股周三漲跌互見，以電子股為主的那指仍逆勢上漲，帶動台股今 (26) 日開高，一度漲逾百點，電子族群也重回多頭懷抱，PCB、風電、航運股等中小型股持續吸引資金進駐，終場指數上漲 106.83 點或 0.78%，收在 13845.66 點，成功收復 5 日線，成交值降至 2186.73 億元。

觀察電子權值股走勢，台積電股價回穩，早盤一度漲逾 1%，終場漲勢收斂，收在 489 元；鴻海董事長劉揚偉昨日為股價抱屈，今日隨即上漲 1.2%，終場收 83 元；聯電則開低走高，漲幅擴大至 2.7%，收 39.5 元，續寫 18 年多來新高。

其他權值股方面，台達電今日股價強勢大漲逾 4%，日月光投控、國巨、智邦等股價同步走強；面板雙虎也獲得資金青睞，友達勁揚逾 3%、群創漲逾 1%。

半導體族群躍居盤面焦點，高速傳輸介面晶片廠祥碩受中國市場加倍成長的帶動，整體營運不看淡，今日股價大漲逾 5%，創 1 個多月來新高；順德、威盛、點晶、凱鈺亮燈漲停；此外，瑞昱、敦泰、聯陽、鈺創等 IC 設計股同步走高。

ABF 載板三雄持續吸引買盤進駐，南電、景碩強勢攻上漲停，欣興大漲逾半根停板；柏承受惠 HDI 板需求強勁，Q4 接單滿載，股價漲逾 5%；敬鵬、高技、精成科、台表科等 PCB 族群表現也相當亮眼。

海運缺櫃問題未解，運價仍維持高檔，貨櫃航商長榮目標價獲調升至 31 元，帶動今日股價勁揚逾 3%，收在 24.65 元。此外，台航今日亮燈漲停，中航漲逾 5%，新興、慧洋 - KY、四維航、台驊投控等漲勢也不俗。