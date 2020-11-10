面板雙虎總座同聲供給持續吃緊 供需仍有逾3成缺口

面板廠營運轉佳，市場傳出中國面板代理商破天荒暫停報價，對此，面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 總座今 (10) 日出席活動均表示，面板供應持續吃緊，需求仍看旺到明年上半年，加上受限 IC 等零組件吃緊，現有產能最多僅能滿足客戶 7 成需求。

市場傳出中國面板代理商出現「暫停報價 / 接單」狀況，群創總經理楊柱祥透露有聽聞相關通知，間接證實相關消息。據了解，因應供應缺口擴大，中國面板代理商已發出調價通知，且不接受口頭訂單，主流 IT 面板尺寸更傳出調漲人民幣 30 元。

楊柱祥指出，受惠遠距、線上娛樂商機持續發酵，面板需求仍維持高檔，看到明年上半年無虞，但現階段面板供給無法補上，其中 IC 等關鍵零組件吃緊狀況預期到明年首季仍難解，現階段面板廠供需缺口仍達 3 成。

友達總經理柯富仁則指出，在缺料、供需吃緊狀況下，品牌廠正轉擴大供給教育筆電、平板等 IT 面板，以符合各國政府需求，至於代理商停止接單現象，認為算是一種「選擇性接單」現象。

供應鏈缺料狀況，柯富仁表示，依目前訂單來看，供需缺口持續擴大，且不只 IC 關鍵零組件，缺料狀況有逐步擴散的現象。

而從雙虎營收觀察，受 9 月季底基期、缺料影響下，雙虎 10 月營收均小幅回落，友達 257.25 億元、月減 1.35%、年增 28.78%，群創則為 249.66 億元，月減 5.26%、年增 13.4%，仍站穩站穩 250 億元大關，同寫今年單月次高紀錄。