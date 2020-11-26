追不停！特斯拉股價飛天 指數基金頭大了

特斯拉 (TSLA-US) 一飛沖天的股價不會下墜，這對指數基金帶來新的難題。

特斯拉連 3 天上漲，且為過去 7 個交易日來第 6 次上漲，一切係因特斯拉即將在 12 月 21 日加入 S&P 500 指數，在這消息宣佈後，特斯拉已經上漲了 41%，目前股票市值約 5430 億美元，僅略低於市值 5470 億美元的巴菲特的波克夏 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US)。

這意味特斯拉將以 S&P 500 第 5 或第 6 大企業之姿加入該指數，其所獲得的價值越高，指數基金必須購買的股票數量就越多，而指數基金必須購買的股票數量越多，就會有更多交易者因預期大規模購買潮將至而搶購特斯拉股票，如此形成向上飆升循環。

S&P 500 是市值加權指數，市值由股票流通量 (可交易的股票數量) 進行調整，在特斯拉指數宣布時，它在 S&P 500 的權重約為 1%，隨著近期上漲，權重已接近 1.3%。

指數將在約莫 12 月 21 日時買進 700 億美元特斯拉股票，更重要的是，由於特斯拉的股票漲幅遠遠超過 S&P 500，他們如今必須再多買特斯拉約 200 萬股。

這是積極的反饋循環，潛在風險是在納入指數後的價格下跌，但特斯拉股票今年沒任何跡象顯示將長期下行。今年迄今特斯拉股價上漲約 585%。

然而，指數化並非推升特斯拉股價的唯一動力。摩根士丹利分析師上週將特斯拉股票評級調升至「買進」；週三 CFRA 分析師 Garrett Nelson 將特斯拉股價目標價自 550 美元調升至 650 美元，為華爾街新高目標價。

Nelson 表示，「我們認為，在指數基金採購的強勁順風助長下，特斯拉近期內正面動力可能持續下去，重要的是，這持續的成長意味著特斯拉相較同業的資本優勢成本會持續擴大，由於特斯拉持續打造新工廠，因此這點至關重要。」

他認為這可能是特斯拉另一個正面的反饋循環，股價越高、特斯拉蓋工廠必須發行的新股數量越少，轉而使成長成本更低，畢竟現行股東根本不喜歡任何新股發行。

特斯拉週三上漲 18.62 美元或 3.35%，收 574 美元，再刷新 52 週新高點。