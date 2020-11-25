「國六標準」上路倒數 陸股尾氣處理概念再獲關注

中國汽車排放新規「國六」標準，即將於 2021 年 1 月 1 日全國上路，碳排標準空前嚴格，將帶動尾氣處理市場迅速擴大，規模一年看增近人民幣 910 億元，相關產業鏈迎來巨大商機。

尾氣處理產業鏈主要有尾氣處理系統與車用尿素。根據西南證券推算，自 2020 年至 2025 年，尾氣處理市場規模將因「國六」擴增人民幣 5463 億元，包括汽油機尾氣處理系統 1963 億元，柴油貨車尾氣處理系統 2484 億元，車用尿素市場 1016 億元。平均下來，每年均增量約 910 億元。

事實上，國六概念股今年上半年已強漲一波，包括艾可藍、龍蟠科技、隆盛科技、國瓷材料、奧福環保，漲幅均超過 60%。其中，艾可藍是中國輕卡 SCR 尾氣處理系統龍頭，主要產品 SCR 輕柴去年市占率達 12.3%；龍蟠科技則為車用尿素領頭羊，第三季車用尿素銷量 10.2 萬噸，較去年同期成長 59%，近兩年插旗布局鋰電和氫燃料電池。

新制上路後，不符合標準機動車輛，一律不得領 (掛) 牌上路，勢必影響汽車銷售生態；嚴厲環保背景帶動，尾氣處理技術與競爭也將提升，有助產業鏈利潤與業績成長。

產業、消費升級雙優支撐下，機構分析師近期再度關注國六概念股，對 22 檔給出評級，其中獲評最多次的是萬潤股份，該公司主要供應 ZB 系列沸石環保材料，應用於歐六、國六及同級別或以上標準的柴油車尾氣處理領域。

其次為銀輪股份，該公司佔有柴油重卡發動機 EGR 市場主要份額，預計國六階段 80% 重卡柴油發動機需增配 EGR，且會持續 2~3 年。

中國為降低霧霾，於 2016 年頒布「國六標準」，其碳排標準被稱作「世界上最嚴格標準」，分為國六 A 與國六 B 兩階段，原計劃分別於 2020 年 7 月 1 日、2023 年 7 月 1 日在全國實施。但因應新冠疫情，國六 A 推遲至 2021 年元月上路。