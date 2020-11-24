〈貴金屬盤後〉疫苗再傳進展 黃金跌破支撐點 引起拋售 創2週最大單日跌幅

週一 (23 日) 交易，黃金期貨價格大幅收低，創 11 月初以來最大單日跌幅，係因新冠疫苗與治療法有正面進展，打破近期黃金支撐點，導致投資者拋售黃金。

製藥廠阿斯利康 (AstraZeneca) (AZN-US) 週一公布研究二 / 三期臨床試驗結果，與牛津大學合作研發「牛津疫苗」AZD1222 整體有效性大約是 70.4%。

超過 2.4 萬名受試者參與牛津疫苗的臨床試驗，療效的期間分析指出，當受試者接種較低劑量的疫苗時，會出現 90% 的有效性，若接種較高劑量，則出現 62% 的有效性，綜合起來的整體有效性大約是 70.4%，目前仍不確定高低劑量的差異在哪。

(低劑量：受試者先接種一半劑量 AZD1222，接著至少一個月後再接種完整劑量的第二劑。高劑量：受試者前後兩次均接種完整劑量的 AZD1222，兩次間隔 1 個月)

此前，輝瑞及 BioNTech 以及製藥商 Moderna 都發布了類似的樂觀疫苗新聞。

《神速計畫 (OWS)》負責人表示，只要 FDA 核准，就可能在今年向前線工作者分發疫苗。

疫苗進展一直是黃金的阻力，因為這會削減黃金和白銀的避險吸引力。Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 研究報告提到，「黃金特別不喜歡所有疫苗消息。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 36.40 美元或約 1.8%，收每盎司 1837.80 美元。

根據 FactSet，黃金週一創下自 11 月 9 日以來最大單日跌幅。許多黃金交易者將 1850 美元視為黃金的支撐點，Erlam 提到，在打破此水準後，下一個關鍵支撐點在 1800 美元，且「可能很快就會測試此水準。」

12 月白銀期貨價格下跌 73 美分或 3%，收每盎司 23.633 美元。

新冠疫苗與治療方法引起的樂觀情緒有助於推動風險資產的買氣，美股週一上漲，道指上漲 1.11%、S&P 500 上揚 0.56%、納斯達克綜合指數收高 0.22%。

金屬市場和其他美國廣泛金融市場將於週四因感恩節而休市。

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