索尼「七年磨一機」 16檔PS5台廠概念股營運火燙

睽違七年，索尼 (Sony) 推出次世代遊戲機 PS5，12 日首波開賣，美國、日本等國都掀起搶購熱潮，但備貨量嚴重不足引發玩家抱怨，台灣將自 19 日起陸續出貨，面對蜂擁而至的訂單，索尼已緊急向零組件供應商拉貨，而台廠在製造端依舊扮演不可或缺的角色，預期 16 檔概念股營運可望一路旺到明年上半年。

PS5 定價 499.99 美元，數位版 399.99 美元，高出 7 年前的 PS4 許多，但規格也大幅提升，疫情帶動宅經濟需求，PS5 未演先轟動，日本預購量超乎預期，中籤率僅 1%，PS5 在美國網路「黑市」上的預購均價高達 871 美元，幾乎翻倍，市場預期 PS5 開賣後，可能會一路缺貨到 2021 年，隨著規格走向高值化，相關供應鏈的毛利也可望增加。

PS5 新機由美系大廠超微 (AMD) 設計半客製化主晶片，採用晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 的 7 奈米先進製程；聯發科 (2454-TW) 向來是索尼 PS 系列客製化運算處理器供應商，並供應相關電源管理 IC；上游供應商還包含記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW)。

除了主機晶片外，索尼此次大幅升級 PS5 手把功能，「DualSense」首度內建麥克風，超過一半是由鈺太 (6679-TW) 供應，第 3 季放量，預估全年出貨 2000 萬顆，雖然目前相關營收占比僅有個位數，但隨著滲透率提升，法人看好明年比重將跨過二位數。此外，茂達 (6138-TW) 透過散熱模組廠，首度躋身 PS5 供應鏈，帶動散熱風扇馬達驅動 IC 出貨量逐月增加，茂達同時拿下 Xbox 新遊戲機訂單。

鴻海 (2317-TW) 與索尼長期合作密切，據悉，PS5 組裝代工的訂單主要由鴻海集團拿下，鴻海之前多次增資煙台子公司，也被解讀是為了索尼遊戲機業務所進行的長期投資，包括任天堂的 Switch 也都是在煙台廠生產。此外，機殼廠鴻準 (2354-TW)、供應接頭電子組件廠正崴 (2392-TW) 也都是供應鏈成員之一。

PS5 規格大幅升級，包含 CPU、GPU 等效能提升、支援光線追蹤處理，預估電源供應器瓦數會比 PS4 倍增，將帶動電源供應器單價及毛利率攀升，可望挹注台達電 (2308-TW)、群電 (6412-TW) 下半年至明年的業績成長。

以 IC 載板來看，由於 PS5 的繪圖晶片處理器有高效運算功能，設計及技術難度更高，因此帶動載板往高值化發展，南電 (8046-TW) 及欣興 (3037-TW) 產能維持滿載，法人看好拉貨潮可望延續至明年。至於硬板，瀚宇博 (5469-TW) 為 PS5 等多款遊戲機的供應商，供應傳統 PCB 及中高階產品 HDI，用在主板及子板，隨著技術提升，單價較高的 HDI 出貨面積大幅提升，帶動業績躍進。

佳必琪 (6197-TW) 為 PS5 台廠連接器主要供應商，日前索尼傳出因供應鏈問題導致生產不順，索尼因此加大拉貨力道，給佳必琪的訂單量，第四季較第三季增加 2-3 成，PS4 需求也同樣暢旺，再加上雲端網通也有交換器的急單需求，第四季可望淡季不淡。

今國光 (6209-TW) 轉型布局 IoT 等非相機新應用鏡頭，成果逐漸顯現，據悉，今國光供應 PS5 三顆鏡頭中的兩顆，與瑞聲科技分食訂單，儘管今國光累計前 3 季每股仍虧損 0.85 元，但在索尼新機上市銷售看好下，第 4 季營運可望脫胎換骨。

據外媒報導，為了讓 SoC 晶片表面的熱量更快排出，索尼 PS5 採熱導管搭配鼓風扇散熱機構，散熱廠健策 (3653-TW) 主要供應散熱片；安力 - KY (5223-TW) 終端應用產品以筆電為主，風扇產品技術到位，去年開發遊戲機散熱模組，今年 5 月小量出貨，10、11 月獲客戶大量拉貨，樂觀看待明年業績，預估遊戲機營收占比將從 5% 拉升至 10%。

值得關注的是，除了晶片、零組件及組裝代工等硬體供應鏈受惠外，宏碁 (2353-TW) 也可望成為 PS5 熱銷的受惠者，宏碁遊戲拿下 PS5 在台銷售代理權，不僅有主機，還包括遊戲軟體及週邊設備的銷售業務。