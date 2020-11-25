〈緯創攜手交大〉瞄準5G、AI商機 成立嵌入式人工智慧研究中心

代工廠緯創 (3231-TW) 今 (25) 日宣布與交通大學電機學院合作成立嵌入式人工智慧研究中心，將結合緯創、緯穎 (6669-TW)、啟碁(6285-TW) 等集團之力，針對智慧交通、智慧運輸等智能化技術應用，展現整合 5G、嵌入式 AI 技術。

緯創技術長黃俊東表示，緯創集團瞄準未來 AI、5G 產業優勢，將緯創在智慧交通、5G、智慧製造等領域進展，融合緯穎 OCP 硬體、O-RAN 軟體架構邊緣運算伺服器，加上啟碁 C-V2X (蜂巢式車聯網) 路側與車側設備，可望強化 5G AIoT 能量。

黃俊東進一步指出，緯創集團在智慧交通應用上，日前就結合緯創、緯穎、啟碁等軟硬體技術服務，推出 5G+e-AI 智慧路口解決方案，並在台中水湳自駕巴士示範應用運行中。

黃俊東表示，緯創將把新創公司種子輪育成模式導入校際合作中，不同以往一般產學合作以原創技術、校內研發為主，而是將達成產品概念驗證 (PoC) 團隊，進一步協助團隊成立新創公司，在 1-2 年時間達到商業運轉準備 (PoB 階段)，並募集運營資金。

緯創交大嵌入式人工智慧研究中心後，將首先將聚焦在交大電機學院郭峻因教授 AI 自動標記和 AI 行為分析預測系統，瞄準未來智慧交通商機，黃俊東表示，將協助郭教授團隊轉型為新創種子公司，也可望將相關應用與集團內部公路智能化、智慧鐵道等 5G 車聯網應用進行結合。