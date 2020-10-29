緯創旗下緯育鎖定教育科技化商機 拚明年營收、會員數倍增

代工大廠緯創 (3231-TW) 持續擴大新事業布局，緯創副董事長暨新事業總經理黃柏漙今 (29) 日表示，旗下緯謙、緯育、緯創醫學成長最快，其中，因應教育數位化趨勢潮流，緯育鎖定推動教育科技化，目標明年會員數、營收成長倍增，達 40 萬會員、4 億元營收，也計畫前進東南亞市場，擴大全球布局。

黃柏漙表示，緯育過去就持續幫助企業做 AI 課程訓練，近兩年也重新確定營運方向，將透過線上教育科技，提供企業或個人快速學習知識的管道，將著重徵人、就業兩大方向，提供就業技術平台。

緯育旗下雲端培訓平台 TibaMe(音譯：提拔我)，上線近 4 年半，會員人數達 19.8 萬多人，累計協助 4200 位學員就業、近 1000 家企業進行數位轉型及數位人才培訓。

黃柏漙指出，緯育朝向就業技術平台發展，主因考量台灣既有 K12 教育市場，受限升學教育、教師授課習慣、體制調整問題，翻轉不易，加上近年 AI、大數據、區塊鏈、綠色能源趨勢，為大學生、就業職場更需要的新科技知識，因此將資源著重在徵人與就業上。

今年疫情也帶動遠距課程需求提升，黃柏漙表示，統計今年全球雲端課程成長 180%，台灣則因防疫得宜成長相對平緩，估今年僅成長 30%，也代表未來成長空間仍大，估緯育今年營收達約 2 億元，明年目標則是營收、會員數同步翻倍，達 4 億元、40 萬會員數，並拓展泰國、越南、馬來西亞等東南亞市場。

其他新事業方面，黃柏漙表示，緯謙今年營收估約 8 億元，明年希望達到 10 億元，緯創醫學今年則受疫情衝擊，部分專案將遞延至明年推動，估今年營收將降至 4 億元，明年目標則恢復成長至 6-7 億元。