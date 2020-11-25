〈台股盤前要聞〉股市資金動能充沛 今日必看重要財經新聞

台股盤前要聞有九大重點，包括股市資金動能充沛、被動元件晶片電阻市況吃緊，以及台積電南科三奈米上樑等，以下是今 (25) 日必看重要財經新聞。

三大資金指標衝高 央行：反映股市交易活絡

央行公布 10 月金融情況，由於活期儲蓄存款成長增加，使 M1B 年增率上升至 12.85%，寫 2010 年 7 月以來新高，M2 年增率則降為 7.05%，代表資金充沛的 M1B、M2「黃金交叉」走勢線形擴大；同時，證券劃撥存款餘額回升，並創歷史次高，活期性存款也續寫新高，衝上 18.9 兆元，顯示市場資金相當充沛，央行表示，此反映股市交易相當活絡。閱讀全文...

華新科大馬廠員工染疫停工 晶片電阻市況更吃緊

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 昨 (24) 日證實，馬來西亞廠電阻廠因有員工染疫而停工，公司強調，會儘快申請復工以滿足客戶需求；法人認為，在產業供需依舊吃緊下，國內其餘廠商國巨、大毅與奇力新等，可望迎來轉單效益。閱讀全文...

台積電南科三奈米廠上樑

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (24) 日上午在南科晶圓十八廠，舉行 3 奈米廠新建工程上樑典禮，董事長劉德音致詞時表示，當 3 奈米進入量產時，當年產能估將超過每月 60 萬片 12 吋晶圓。閱讀全文...

全球半導體排名 聯發科大躍進至第十一

研調機構 IC Insights 最新報告指出，台積電 (2330-TW) 今年營收可望達 454.2 億美元，年增 31%，續居全球第三大半導體廠，僅次英特爾與三星，而聯發科 (2454-TW) 今年營收估將成長 35%，從去年的第十六名、躍升至十一名。閱讀全文...

玉山銀理專 A 錢遭重罰 2000 萬史上最高 兩高階主管遭連坐開罰

玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行理專再爆出監守自盜案，涉案金額 1.4 億元，期間長達 7 年，受害客戶 41 人，金管會宣布，處以 2000 萬元罰鍰，創銀行業史上新高，同時連帶開罰財富管理事業處副總張綸宇、個金執行長陳炳良停職三個月，是理專弊案首度有高階主管遭連坐開罰。閱讀全文...

無懼獲利縮水 華銀董座：年終朝 4.6 個月方向努力

華南金 (2880-TW) 今年受公司證券虧損與疫情衝擊，導致獲利腰斬，董事長張雲鵬表示，今年獲利雖較去年衰退，但已向財政部申請調降 2 成預算，全年獲利有望達標，預期銀行員工平均年終可望維持 4.6 個月基本盤不變。閱讀全文...

藍芽耳機市場樂觀 興能高明年營收可望改寫新猷

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 昨 (24) 日召開股臨會，展望明年，董事長邢雪坤指出，藍芽耳機市場不斷成長，公司也持續研發新產品、爭取新客戶，明年營收將重返成長，可望優於 2019 年水準，法人估，興能高 2019 年營收為 20.07 億元，明年營收重回此水準，可望再改寫新猷。閱讀全文...

合庫金淨利差 Q3 觸底 獲利動能聚焦投資與首購族放款

受疫情影響，合庫金 (5880-TW) 前 3 季稅後純益 123.86 億元，較去年同期減少 6%，子公司合庫銀前 3 季獲利更年減 1 成，合庫金認為，淨利差 (NIM) 已在第 3 季觸底，為因應低利率趨勢，未來將聚焦高股息財務操作，並強化首購族放款業務。閱讀全文...

台首個新冠疫苗外銷合作案 高端疫苗獲大馬 300 萬劑採購訂單

據外媒報導，馬來西亞公司 MMSB 向高端疫苗 (6547-TW) 欲採購 300 萬劑新冠疫苗，高端總經理陳燦堅在法說會上證實，已與 MMSB 簽訂協議備忘錄，每劑單價不高於 50 美元 (約新台幣 1400 元)，且 150 萬美元 (約新台幣 4275 萬元) 訂金將到位，將成台灣首起新冠疫苗外銷合作案。閱讀全文...