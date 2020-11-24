〈龍邦營運展望〉北市三大地產開發案正式啟動 將是2021年營運亮點

龍邦 (2514-TW) 在台北市的三項地產開發案將正式啟動，在全球金融局勢走穩，加上這些地產包括工業廠辦、都更、危老開發案等正式啟動，龍邦將可走出營運低潮。

龍邦今年前三季營收 72.28 億元，稅後虧損 2.3 億元，每股虧損 0.64，較去年同期由盈轉虧，副總經理林尚良今 (24) 日在法人座談會後指出，今年前三季營運虧損，主要來自金融資產評價損失，預估在全球金融局勢走穩後，龍邦營運將走出谷底。

龍邦將在 2021 年正式啟動三處在台北市的工業廠辦、都更、危老開發案。

龍邦目前有台北市內湖區瑞湖街文德科技廠辦案，建地約 544 坪，將興建科技廠辦大樓，林尚良指出，此科技廠辦案已在在 8 月 21 日取得建照；都更案方面，龍邦在承德路已取得都更核定，此高達 1009 坪的都更建地中，龍邦持有土地面積 142.65 坪，等於持有 14.14% 的比重。

此外，龍邦在萬華區環河南路的危老改建開發案，土地面積 61.1 坪，也已取得重建計畫核准，容積獎勵 40%，預計 12 月底前申請建照。

龍邦目前事業部門包括營造、高球、不動產事業、投資事業及殯葬事業等部門，其中龍邦投資部門對於泰山的綜合持股已達 30%。