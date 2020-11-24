一線品牌鞋廠看好未來2年亞洲市場需求 南寶營運將受惠

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 今 (24) 日召開法說，南寶表示，一線品牌鞋廠均看好，未來 1 至 2 年亞洲市場成長潛力可期，且疫情也帶動一線品牌廠市占率增加，在大客戶市占率持續成長下，公司營運將因此受惠；南寶碳纖維應用佈局也逐步啟動，江蘇淮安廠將於 12 月投產，明年出貨量可望續揚。

南寶指出，未來 1 至 2 年，歐美國家每人平均有 6 雙鞋，而亞洲國家每人平均僅有 3 雙鞋，因此全球一線品牌及中國一線品牌，皆看好未來 1 至 2 年亞洲市場成長動能，並特別看好印度市場，且疫情使一線品牌市占率增加，南寶將受惠此趨勢成長。

在特殊黏著劑方面，南寶表示，目前正進行產品組合調整，減少產品種類，儘量少樣多量生產，已拉升毛利表現，重點產品為衛材用膠、感壓膠、軟性包裝材料用膠、紡織用黏著劑，及木工用黏著劑。

另一方面，南寶也積極發展碳纖維應用布局，南寶江蘇淮安後段加工廠，將於 12 月開始生產，已獲得筆電組件及汽車內飾件訂單，皆為中國內銷訂單，明年出貨可望持續成長。

南寶第三季所有事業群營收均較上季顯著成長，其中鞋材業務營收受惠一線品牌需求恢復力道強勁，特殊黏著劑及建築與其他事業群，營收則較去年同期成長最多。

南寶第三季營收 40.1 億元，季增 20%，年減 11%，毛利率 29.77%，季增 3.84 個百分點，年增 1.2 個百分點，營益率 11.88%，季增 5.32 個百分點，年增 1.2 個百分點，雙率均寫下 2018 年第四季以來新高；稅後純益 4.02 億元，季增 71%，年增 16.2%，每股純益 3.34 元，寫上市以來新高。