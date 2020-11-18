比特幣一路狂飆 衝破1.7萬美元大關

週二 (17 日) 比特幣持續狂飆，衝破 1.7 萬美元大關，創 2018 年 1 月初來新高紀錄。

CoinDesk 數據顯示，比特幣價格在過去 24 小時內上漲逾 5%，一度觸及 17,260.44 美元，創 2018 年 1 月 7 日以來最高價位，今年迄今比特幣已上漲 137%。

(圖片：coindesk)

華爾街分析師認為，今年比特幣大反彈的主因很多，包括新冠疫情帶了的刺激政策，以及華爾街神級交易員 Paul Tudor Jones 和傳奇投資人 Stanley Druckenmiller 等大牌投資者的興趣。

Paul Tudor Jones 今年多次公開呼籲投資比特幣，他表示，投資加密貨幣就像在對 Google (GOOGL-US) 、蘋果 (AAPL-US) 這樣的科技巨頭進行早期投資，研判比特幣漲勢還有很長一段路要走。

加密貨幣市場數據提供商 CryptoCompare 首席執行長 Charles Hayter 表示，加密貨幣世界與傳統金融機構之間的鴻溝已大大縮小，「新冠疫情、貨幣政策和全球政治混亂」迫使現有市場參與者轉向數位資產市場且遊刃有餘地身處其中。

在比特幣迅速崛起的同時，各種大公司也在加密貨幣領域採取行動，好比，富達投資旗下的加密貨幣子公司富達數位資產申請成立比特幣基金，PayPal(PYPL-US) 上月加入幣圈，推出「加密貨幣買賣」服務。