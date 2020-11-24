〈台股盤前要聞〉台積電首發綠債 今日必看重要財經新聞

《鉅亨網》整理出台股盤前要聞，讓讀者在每日早晨快速掌握國內財經大事。

台積電首發綠債 總額新台幣 120 億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 公告，將發行今年第六期無擔保普通公司債 (綠債)，為台積電首度發行綠債，發行總額為新台幣 120 億元，每張面額新台幣 1000 萬元，資金將用於綠建築及綠色環保相關資本支出。閱讀全文...

〈房產〉10 月房貸利率終結連 4 凍 略上揚至 1.367% 創 6 個月高點

台灣央行昨 (23) 日公布 10 月五大銀行新承做放款統計，購屋貸款共 512.44 億元，較上月減少 41.02 億元，為連 2 月下滑，房貸利率也終結連續 4 個月處 1.359% 的歷史次低水平，較上月上揚 0.008 個百分點至 1.367%，為 6 個月來高點。閱讀全文...

我國 10 月失業率 3.8% 寫 7 個月來低點 失業情勢尚屬穩定

主計總處公布我國 10 月失業率為 3.80%，較上月續降 0.03 個百分點，也是 7 個月來低點，但仍較去年同期上升 0.13 個百分點，主計總處認為，目前失業情勢尚屬穩定。閱讀全文...

半導體需求強 10 月工業生產指數連 9 紅、創歷年單月次高

經濟部統計處公布 10 月工業生產指數，受惠半導體高階製程需求強勁，加上傳統產業需求回溫，鋼鐵、塑化等原物料價格走高，10 月工業生產指數達 122，但受假期影響、月減 1.4%，但仍年增 7.06%，10 月製造業生產指數達 123.44，月減 1.19%、年增 7.63%，均為連九紅，雙雙創下歷年單月次高紀錄。閱讀全文...

〈友訊拚轉骨〉組織架構調整效益顯現 訂單狀況優全年轉盈明年成長

網通廠友訊 (2332-TW) 董事長李中旺指出，目前第四季季訂單狀況不錯，全年獲利沒問題，明年第一季則將推出 5G、Wi-Fi 6 新品，加上組織改造效益可望顯現，可望持續成長。閱讀全文...

〈中信金法說〉明年全球政經「五變四不變」 看好投資氣氛樂觀

中信金 (2891-TW) 昨 (23) 日舉行線上法說會，財務最高主管暨發言人邱雅玲表示，明年有五大因素支撐，景氣回升速度會很快，且全球市場的政經發展有「五變四不變」，金融市場投資氣氛偏樂觀，但劇烈波動還是不可避免。閱讀全文...

松翰獨吞騰訊遠距教學產品大單 明年 OID 業績倍增

中國線上兒童英語市場快速成長，騰訊 (00700-HK) 為搶攻遠距商機，今年下半年除了更新 ABC mouse 3.0 版本，更首次推出點讀包教材，其中點讀筆訂單由松翰 (5471-TW) 獨家拿下；松翰不回應客戶事宜，僅強調與新客戶合作案下半年開始出貨，明年 OID(光學辨識晶片) 業績將倍增起跳。閱讀全文...