我國10月失業率3.8%寫7個月來低點 失業情勢尚屬穩定

主計總處今 (23) 日公布我國 10 月失業率為 3.80%，較上月續降 0.03 個百分點，也是 7 個月來低點，但仍較去年同期上升 0.13 個百分點，主計總處認為，目前失業情勢尚屬穩定。

主計總處統計，10 月失業人數共 45 萬 5000 人，較上月減少 3000 人或 0.66%，其中，因對原有工作不滿意而失業者減少 3000 人；初次尋職失業者及因季節性或臨時性工作結束而失業者減 1000 人；因工作場所業務緊縮或歇業而失業者則增加 2000 人。

與去年同期相比，10 月失業人數增加 4000 人。

累計前 10 月失業人數平均為 46 萬 3000 人，年增 1 萬 7000 人，而前 10 月失業率平均為 3.87%，較去年同期上升 0.13 個百分點。

從就業面來看，10 月就業人數為 1151 萬人，月增 6000 人或 0.05%，服務業部門增加 4000 人或 0.05%，工業部門和農業部門也分別增加 2000 人及 1000 人或 0.03% 及 0.21%。

與去年同期相比，10 月就業人數減少 7000 人或 0.06%，而前 10 月就業人數平均為 1150 萬人，年增 5000 人或 0.04%。

觀察鄰近各國 (地區) 失業狀況，香港 10 月為 6.6%、南韓 3.7%，而日本 9 月為 3.0%。