景氣回溫 全台無薪假降至10934人 12月起可望跌破萬人

勞動部今 (24) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，共計 486 家事業單位、10934 人實施，雖家數較上周略增，但人數持續下滑，單周減少 383 人，其中以金屬機電工業改善最多，顯示景氣逐漸回溫，此外，製鞋龍頭寶成 (9904-TW) 傳將提前取消無薪假，預估 12 月起總實施人數將會跌破萬人。

根據勞動部統計，截至 23 日止，無薪假實施人數共 10934 人，其中，製造業持續改善，來到 7028 人，單周大減 489 人。以四大工業來看，金屬機電工業受景氣回溫帶動，無薪假單周減少 481 人，下滑幅度最大；化學工業、民生工業及資訊電子工業則變動不大。

批發及零售業、運輸及倉儲業皆較上周微幅增加，分別來到 1707 人、1042 人。以旅行社為主的支援服務業也略增，但變動不大。

寶成集團自 6 月 1 日起大規模實施無薪假，其中彰化廠高達 2000 多人影響最大，台中總部及各廠也都分批實施，原先規劃至年底，不過，寶成營運回穩，營收呈逐月攀升，台灣員工減班休息或專案事假提前至 11 月底到期，預估 12 月起全台無薪假將降至萬人以下。

隨著國際新冠疫苗研發陸續傳出捷報，國內廠商二期臨床試驗也正加速推進，指揮中心預測最快在明年第一季，我國可望正式接種疫苗，外界期待重啟邊境往來，加速經濟復甦腳步，屆時就業市場也可望全面恢復正常。