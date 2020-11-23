【安聯投信】疫情提高避險情緒 投資級債資金流入量增

疫苗研發傳出捷報，但疫情入冬後持續升溫，債市受惠避險情緒走揚。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括投資級債、高收益債及新興市場債等資金皆為淨流入狀態，其中高收益債流入動能較前一周略為減緩，投資級債則最為強勢，以 82.3 億美元的淨流入金額居三大債市之冠。

安聯投信指出，肺炎疫情於美國持續升溫，引發新一輪經濟封閉管理憂慮，加上美國財政部在紓困措施上與聯準會有不同想法，銷售數據走弱，景氣經濟復甦相關族群承壓，使得部分市場資金流向公債與投資級債等相對保守債券避險，美國 10 年期公債上周自一度逼近 1% 高點回落至 0.8% 左右，美國投資級債單周則是上揚超過 1%，市場保守氣氛轉濃。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，美國大選不確定性大致落幕，加上近期疫苗優於預期的進展等正面因素，使得風險性債券如高收益債表現強勁，但因歐美近來疫情不但沒有減緩，反而有愈趨嚴重之勢，也同時為市場帶來波動。從產業來看，近期高收益債市中包括能源開採、貨運、百貨表現較佳，煉油、食品藥品等則相對弱勢。

在經濟基本面部分，謝佳伶指出，近期美國經濟數據好壞參半，房市數據表現仍佳，工業生產亦優於預期；但零售銷售數據、密西根大學消費調查數據等則弱於預期。雖在疫苗研發數據正面的激勵下，市場近期情緒樂觀，但新一波財政政策刺激方案，以及疫情入冬後走勢，仍可能左右後續經濟復甦力道及時間點，須持續觀察。

謝佳伶表示，在疫情、國際貿易及地緣政治等多方變數交互影響下，目前在全球市場中看好基本面相對穩健、政策彈性的美國。展望後市，包括支援服務、專業零售、無線通訊及商用租賃等產業因受到景氣循環影響較低，建議可聚焦相關產業中現金流穩健的美國公司所發企業債，降低資產波動度。

在進一步券種挑選的條件上，謝佳伶建議首先可觀察企業是否有良好還款紀錄以及清楚買回計畫，並評估保其財務結構透明，同時擁有股票上市及擁有一定規模（如 2 億美元以上），以確保相關資產流動性充足。此外，謝佳伶進一步指出，可挑選符合上述條件企業所發存續期較短（2 年左右）且評級為 BB 左右的美國短年期高收益債，除可藉由較短存續期降低可能在到期前受到市場利率波動影響的機會，也可因評級較佳而減少違約風險，在獲得優於傳統避險債券如公債可提供之收益的同時，也可強化資本保護能力，對抗市場波動帶來的衝擊

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