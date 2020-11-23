【中信投信】新興亞股全壘打 台股漲最兇

疫苗行情漲不停，本周新興亞股再度全壘打，全數翻紅喜氣洋洋。根據彭博統計，漲幅最高的前三個國家分別是台股、泰國、菲律賓，漲幅為 3.3%、3.2%、2.9%。上週除了菲律賓唯一遭外資贖回，其餘新興亞股皆獲得外資抬轎。外資淨流入最多的前三國家為台股、印度、南韓，金額為 18.8 億（下皆為美元）、17.8 億、13.6 億。印度已經連 8 周吸金，台股、南韓則是 11 月以來連 3 周淨流入；越南則是終結連七周遭贖回，上週終於贏得外資肯定，獲得 0.2 億淨流入。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股在政治不確定性下降、熱錢不能停、經濟基本面強勁復甦等三項利多下形成完美多頭，然短期市場仍將高檔震盪，佈局上建議不過度追高，回檔可視為買點。

周俊宏表示，美國總統選舉結果極有可能由民主黨候選人拜登拿下勝選，出乎市場意料的是，參議院很可能被共和黨拿下。也就是說，拜登提出的大手筆加稅、綠能政策可能不會通過，這有利有弊，但拜登言行相對溫和，未來金融市場「驚喜」將減少，這對市場是好消息。

第二，周俊宏指出，歐美疫情仍持續延燒，部分地區採取進一步隔離，導致未來經濟仍具挑戰性，代表紓困計畫「沒有喊停的條件」，部分投行認為聯準會可能擴大購債計畫。也就是說，明年還是很可能熱錢滾滾來。他進一步表示，疫苗出現明顯進展，投行已經紛紛上修經濟展望，代表明年基本面復甦具期待性。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南股市已經強漲三月，主因除了經濟底氣強，其中一項原因是散戶大舉湧入，由於現在投資股市極為便利，交易門檻、成本都極低，且許多券商推出免手續費優惠，市場又具備許多低利率融資方式，促使散戶踴躍加入，過去三個月的交易量屢創新高。

張晨瑋表示，明年市場將回歸基本面，委屈已久的價值股由於估值相對便宜，可望重獲市場垂青，而金融、地產等價值股目前仍佔胡志明指數五成權重；也就是說，以價值股為主體的越南股市，明年仍具可看性，建議投資者不妨定期定額方式入場，完整掌握越南中長期經濟發展潛力。

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