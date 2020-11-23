〈中信金法說〉明年全球政經「五變四不變」 看好投資氣氛樂觀

中信金 (2891-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會，財務最高主管暨發言人邱雅玲表示，明 (2021) 年有五大因素支撐，景氣回升速度會很快，且全球市場的政經發展有「五變四不變」，金融市場投資氣氛偏樂觀，但劇烈波動還是不可避免。

邱雅玲表示，全球 GDP 衰退 4.4%，中信金內部，有五大因素支撐，景氣回升速度會較快，分別為：基期低、5G AI 前景樂觀、寬鬆貨幣明年持續、財政紓困方案持續、疫苗即將問世明年可望大量施打。因為這五大原因，許多世界機構預測明年 GDP 成長率，可望從今年的 - 4.4%、大幅回升到 5.2%。

金融展望部分，美國總統由民主黨的拜登勝出，但是參議院多數還是在共和黨，拜登主政的極端政策例如加稅、對大型企業和金融機構強行監管等會有所限縮，而美國總統主要掌握貿易和外交的權力，預料美中貿易戰有望緩解，美國回到多邊組織底下與中國繼續協商，美國政治局勢會朝有利投資人的方向前進，地緣政治風險也會較為降低。

金融市場也會持續極度寬鬆，加上疫苗可望問世來緩解疫情，人類消費活動可望復甦，整體來說，金融市場投資氣氛偏樂觀，但劇烈波動還是不可避免。

後疫情時代與美國選後的世界，中信金認為有「五變四不變」，五項會改變的事情分別為：美中貿易戰趨於緩和、美國重返多邊貿易組織、氣候變遷議題會有全球合作出現、新能源會加速發展、從川普減稅政策轉向加稅方向。而四個不變分別為：低利率環境 + 金融市場劇烈波動持續、量化寬鬆讓美國雙赤字持續擴大 / 美元仍偏弱的趨勢、全球供應鏈多極化

、美中貿易戰雖然緩和但是對抗趨勢不變。

邱雅玲認為，明年美中關係在戰略上不變，但戰術上會調整，拜登反對高關稅，因此預期高關稅的貿易戰會緩和，但會以多邊組織和貿易規則來施壓中國，而在科技戰上可能鬆綁部分限制，來換取利益。整體來說，預期中國明年的經濟成長動能強勁，中國會全力發展科技來自給自足，且基礎建設大幅攀升，中國 GDP 可望回升到 8%。

台灣部分，邱雅玲指出，因為疫情控制不錯，今年 GDP 可上看 2%，明年 GDP 可望達 3~4%。新台幣匯價方面，今年升值 4%，展望明年因出口續旺，壽險可能下修對外投資部位，因此明年台幣匯價可望維持強勁。