尋找下一個十年投資的先行者 四大趨勢引領市場

瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 指出，過去十年，科技和非必需消費品兩大領域占據市場主導地位，但隨著技術發展，投資者應從其他方面尋找下一代先行者，他認為，5G 浪潮、支付方式改變、簡化醫療服務及政府擁抱「綠色」，將成為引領市場的四大趨勢。

Haefele 表示，如果過去十年主要投資科技行業，那下一個十年，正在經歷科技轉變的行業將會獲得回報。他指出，5G 通信技術迎來新的拓展階段，會有更多人使用 5G，各類企業也能利用更快速的網路來實現數位轉型。

瑞銀表示，5G 的推動者將會最先受益，包括建造及安裝 5G 基地台的相關公司，未來五年將享受 5G 資本支出猛增 1900% 的好處，智慧手機製造商同步蓬勃發展。此外，自動駕駛、VR/AR、遠程手術與人工智慧應用也有望在 5G 經濟中進一步擴張。

新冠疫情加速電子支付與電子商務的轉變，Haefele 預測，未來十年電子支付的成長率會高於 10%。從中期來看，瑞銀認為，金融科技公司將拓展新服務，包括線上貸款、投資與保險科技，這些業務將帶來更高的獲利和更強勁的成長，並看好區塊鏈與 AI 技術的應用將推動這些服務擴展。

至於醫療保健行業方面，Haefele 指出，若新興技術能幫助供應商創建一個更高效、更全面的醫療保健體系，未來將有巨大的增長潛力。瑞銀認為，遠程醫療、新治療技術和先進的診斷能力，將是接下來十年大幅成長的三個主要領域。

全球正在加大力道減少碳排放，促進「綠色科技」發展，瑞銀表示，各國將透過再生能源替代化石燃料發電、電動車取代傳統汽車、在工業應用中使用氫氣替代天然氣，以及尋找提高效率的解決方案來推動轉型，因此，再生能源、氫氣及電池產業最能從中受惠。