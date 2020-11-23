訂單滿 日月光投控擴大招募 明年高雄廠人才需求超過3000人

日月光投控 (3711-TW) 受惠客戶需求暢旺，封裝產能滿載，人才需求也大幅提升，昨 (22) 日在高雄 K11 廠區舉辦大型徵才活動，包括設備工程師、儲備幹部、技術員，且預計隨著產能快速擴充，明年高雄廠人才需求將超過 3000 人。

日月光投控指出，此次招募分為兩梯次，包括 11 月 22 日、12 月 19 日，該兩梯次新人皆適用高雄青年就業補助加碼方案，創造北漂青年回鄉發展機會。

展望 2021 年，日月光投控看好 5G、筆電、平板，以及網通設備需求持續暢旺，是產能擴充、全力衝刺的最佳時機，隨著公司快速成長，明年高雄廠人才需求將超過 3000 人，招募對象以製程工程師、研發工程師、自動化工程師、設備工程師及基層技術員等職務為主。

高雄先前以「產業轉型、增加就業」為號召，力邀高科技廠商落腳，協助傳統產業數位轉型，有助製程更具效率，同時積極布局 5G，以群聚效益方式，吸引上下游產業鏈廠商至高雄，帶動整體製造業發展，增加多元在地就業機會。

日月光投控也致力深耕產學合作，提供接軌業界經驗分享，持續聯手高雄在地的大專院校，與更多業界共同響應，團結彼此力量，提供更多優質工作機會，培養產業專業人才，並留住人才，強化台灣產業競爭力。