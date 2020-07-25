〈分析〉中國雨季將過 水泥業最具明星相

今年以來中國南方雨季造成不少地區出現嚴重水災，不過根據中國過去氣候的變化顯示，這一波雨季將漸漸進入尾聲。

而在 7 月下旬豪大雨季結束後，相關地區水泥需求將開始復甦。目前中國華東地區水泥價格跌幅已經開始縮小，水泥均價有回穩跡象，預估後續隨需求回溫，水泥價格可望將出現反彈。

資料來源: 數字水泥網

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水泥產業在進入淡季時量與價均受到大雨所苦。6 月以來，中國南方地區降雨強度超出預期，需求明顯受到壓抑，其中長三角、湖北和廣西水泥出貨率回落至 6 至 7 成，水泥庫容比上升至近 8 成的高點。

但也有跡象顯示華東、華南部分區域一旦天氣放晴，水泥出貨量立即恢復到去年同期 9 成水準，只是大雨一來出貨也明顯減少，反映出需求仍在，只是被大雨所壓抑。

另外，長江中下游豪大雨結束對水路運輸的恢復也至關重要。以海螺水泥為代表依賴長江黃金航道進行水路運輸的水泥廠，其出貨量也將進一步回升，這類企業包含海螺水泥、華新水泥、中國建材等。

同時，中國雨季步入尾聲，工程復工加上水災帶來的災後重建，可望帶動水泥需求有超出預期的機會。

至於鋼價方面進入震盪期，6 月份中國粗鋼產量年增 4.5%，供給居高不下；同時建築鋼材受到大雨影響，去庫暫時停止，截至 7 月中旬，鋼材庫存和建築鋼材庫存量均位在高點。

因此與水泥價格相較，即便中國雨季過後鋼價有機會回升，但偏高的庫存水準可能限制鋼價回升的空間。

資料來源: 鋼之家

7 月中旬中國國務院釋出加碼重大水利工程的政策，將安排 150 項重大水利工程投資，總規模約人民幣 1.29 兆元，能夠帶動直接和間接投資約人民幣 6.6 兆元。

從投資規模看，150 項重大水利工程中，超過人民幣 500 億元的項目有 5 個，人民幣 300 億元至 500 億元的項目有 4 個，人民幣 100 億元至 300 億元的項目有 18 個。

展望下半年，除水利工程外，還有許多重大基建投資專案將加速進行，特別是總投資規模龐大的一批重大基建專案也準備開工。因此在下半年「鐵公基」項目陸續施工下，將使第三季、第四季投資節奏加速推進，雨季結束後的水泥、鋼鐵產業回溫值得期待，特別是水泥業，其長期以來的自律已讓產業前景較鋼鐵業更具吸引力。