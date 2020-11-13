〈陸股盤後〉債市現隱憂 金融股拖累上證收黑0.9%

受到美股影響，周五 (13 日)A 股低開震盪走高，滬深兩市跌幅一度逾 1%。中國幾家中小型省營及國營企業出現債務違約，拖累金融類股走勢，近期表現強勢的銀行類股出現大跌，保險股同樣受到拖累。

此外，近兩個交易日不斷上漲的白酒類股也遭到獲利了結賣壓，權值類股下滑拖累上證一度失守 3300 點關卡，尾盤時段重新站回 3300 點之上，但收四連陰。成交金額持續低迷，滬深兩市合計成交人民幣 7271 億元，日增 2%。

盤面上，航空、非鐵金屬、化纖、造船等產業漲幅較大，白酒、保險、銀行、食品飲料、水泥建材等跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.86%，報 3310.1 點；深證成指下跌 0.27%，報 13754.55 點；創業板指小漲 0.23%，報 2706.81 點。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 92.14 億元，其中滬股通買超人民幣 73.75 億元，深股通買超人民幣 18.38 億元。本周北上資金賣超人民幣 92 億元。

產業消息

紫光集團、中國省營機構永城煤電紛紛傳出債務違約，媒體點名後續還將有不少國營企業可能爆發違約問題，利空消息拖累銀行類股下挫，光大銀行、平安銀行、興業銀行、招商銀行均跌逾 2%。

美股造車新勢力股價紛紛創新高，帶動新能源車產業鏈走勢，福田汽車、英搏爾、和勝股份、川能動力、德賽西威、西部資源紛紛漲停。

法人觀點

中原證券指出，本周上證一度逼近 3400 點，但市場觀望情緒逐步提升，導致指數後續上攻無力出現盤整。未來上證要突破盤整區間需要強有力的外在因素提振，同時領漲產業需持續性的上漲，而不是只有類股輪動。建議投資人繼續關注你又低估值類股的投資機會。