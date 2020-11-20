拜登上台TikTok禁令可望鬆綁

周五 (20 日) 福斯記者 Charles Gasparino 引述知情人士指出，字節跳動旗下 TikTok 高層認為，拜登上台後可能不會逼迫 TikTok 要與甲骨文進行所謂的合資協議。此外，因為甲骨文與現任美國總統川普間可能存在某種特殊關係，拜登政府可能將全面調查 TikTok 及甲骨文之間的交易協議。

(圖片: AFP)

Charles Gasparino 表示，拜登主政下的美國政府可能對中國會更為寬容，TikTok 高層認為，如果可以保護用戶數據，拜登可能不會強迫 Tiktok 非要與甲骨文進行合作不可。

11 月 13 日美國財政部已發表聲明，將字節跳動剝離 TikTok 在美國業務的期限自 11 月 12 日延長 15 天，至 11 月 27 日。

法律界人士指出，從目前美國財政部的延期公告來看，美國方面推動 TikTok 完成與母公司分割的意願還是很強的，加上從司法層面挑戰美國海外投資委員會 (CFIUS) 的可能性較低，TikTok 最終還是要與 CFIUS 達成一致性協議。

針對美國對陸企的不友善，中國外交部長王毅周四 (19 日) 就指出美國部份政客從冷戰零和思維看待中美關係，不願承認和尊重中國的正當發展權利，不願看到新興經濟體在世界上取得成功。

他認為美國單邊霸凌主義，違背國際關係基本準則，違背市場公平競爭規則。在全球化的今日，全球早已成為相互融合的利益共同體，任何企圖打壓他國發展空間的行為，都是行不通的。希望美國回歸理性，客觀公正看待中國和其它新興經濟體的發展。

