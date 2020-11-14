美國政府：TikTok禁令獲准延長15天

美國法院週五 (13 日) 公布文件顯示，美國政府已經給予 TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 額外 15 天的時間，要求字節跳動在出售美國 TikTok 業務之前，先解決所涉及的國家安全問題。

該文件表示，美國海外投資委員會 (CFIUS) 週五已批准將原定周四 (12 日) 到期的 TikTok 美國業務拆分命令延長至 11 月 27 日。字節跳動拒絕對此表示評論。

此前，字節跳動 (ByteDance) 於週二 (10 日) 向華盛頓法院提出異議，表示美國政府未回應字節跳動提出的意見，且並未於行政命令中明確寫出到期的相關懲罰，僅表示美國司法部可以採取「任何必要步驟」強制執行命令。

美國商務部於周四也宣布原定禁用 TikTok 、禁止亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 提供網路託管服務的行政命令即刻起暫緩執行，目前已向費城法院提出上訴，對先前法院的臨時禁令提出異議。

美國政府聲稱，此行政命令是為了防止 TikTok 將美國用戶數據轉交給中國政府，而非封鎖資訊交流，未來視「進一步法律結果」後再作決定。

自美國總統川普確診新冠肺炎、緊接著美國總統大選登場以來，TikTok 禁令便處於停滯狀態。根據字節跳動的說法，雖然該公司駁斥美國的控訴，但仍持續與 CFIUS 聯繫並致力於解決國安問題，卻遲遲未獲得實質回應。