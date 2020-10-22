阿斯利康疫苗受試者驚傳死亡 股價軟腳紅翻黑

巴西國家健康監督局 (ANVISA) 週三 (21 日) 表示，英國製藥巨頭阿斯利康新冠疫苗受試者死亡，阿斯利康股價聞聲下跌逾 1%。

英國牛津大學與阿斯利康藥廠合作研發的新型冠狀病毒疫苗，上月因受試者出現不良反應，曾一度宣布暫停全球試驗計劃，如今又傳出壞消息。

美股盤中時段，巴西國家健康監督局 (ANVISA) 稱，阿斯利康 (AZN-US) 疫苗研究的一名受試者死亡，此消息傳出後，阿斯利康股價隨即紅轉黑，收跌 1.22% 至每股 51.55 美元。

阿斯利康 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing)

阿斯利康發言人以基於醫學保密性和臨床試驗規定，拒絕回應該受試者的消息。

發言人補充：「所有重大醫學事件均由試驗研究人員仔細評估，這些評估並未引起人們對正在進行的研究的任何擔憂。」

與阿斯利康合作開發疫苗的牛津大學發表聲明：「在對巴西的病例進行評估後，對臨床試驗的安全性沒有任何擔憂。」牛津亦未提供有關受試者死亡的更多詳細訊息。

英國阿斯利康 (AstraZeneca) 和牛津大學合作開發的疫苗 9 月 9 日因英國受試者疑似發生副作用，曾短暫終止最後階段的全球臨床試驗，爾後恢復英國試驗，但美國試驗仍持續暫停。

週二消息指出，美國食品藥品監督管理局 (FDA) 完成審查後，有望最早本周開始美國地區的試驗計畫。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4080 萬例，死亡數突破 112 萬例。

美國累計確診超過 827 萬例，累計死亡數超過 22.1 萬。巴西是繼美國和印度後，確診人數第三高的國家，有超過 527 萬人感染，超過 15 萬人死亡。