外資反手調節台積電 聯手內資減碼金融股 買超鎖定三檔避險ETF

台股今 (19) 日隨著高檔賣壓出籠，指數終場下跌 50 點，收在 13722 點，成交量 2058 億元，三大法人合計賣超 44.91 億元，其中，外資反手調節台積電，並聯手內資減碼金融股，並買超群益 25 年美債、元大滬深 300 正 2 及富邦 VIX 等 3 檔避險型 ETF。

三大法人今日合計賣超 44.91 億元，外資終止連 6 買，賣超 47.04 億元、投信小賣 1.73 億元、自營商則小買 3.84 億元；期貨方面，外資減碼多單 2891 口，多單未平倉口數 23372 口。

外資今日買超標的鎖定 3 檔避險型 ETF，群益 25 年美債逾 2 萬張、元大滬深 300 正 2 5920 張、富邦 VIX 5692 張；另外買超永豐金 2.2 萬張居冠，其他電子股則有旺宏約 2 萬張、友達 8207 張、佳世達 5770 張、仁寶 4758 張。

外資昨日小買台積電後，今日反手調節 1.5 萬張、提款逾 70 億元；另外賣超元大台灣 50 反 1 最多，約 4.2 萬張，長榮、玉山金、群創、中信金、宏碁、南紡、友訊等也成為減碼標的。

投信買超鎖定蘋概股，包括旺宏 1.5 萬張、友達 7680 張、南亞科、奇鋐、奇力新等也有逾 1000 張；元晶 5596 張、寶成 2597 張、長榮航、聯電等也有逾千張。

投信賣超標的集中在金融族群，開發金、中信金、第一金等均減碼超過 1000 張；臻鼎 - KY 賣超 3608 張居冠，仁寶、國產、大成鋼、台光電等也遭調節。

自營商買超前 10 名標的，分別為長榮、群創、友達、彩晶、凌陽、中興電、友訊、晶電、台積電、晶豪科；賣超前 10 名標的，包括聯電、台塑、開發金、長榮航、陽明、南電、國喬、寶成、正文、亞泥。