〈明基材攻織品〉攜手華航推機能衣 未來將拓展美、日市場

偏光板大廠明基材 (8215-TW) 今 (19) 日宣布與華航 (2610-TW) 合作，以旗下環保防水透氣織物品牌 Xpore，推出首款與航空公司合作的機能衣，跨足織品市場，董事長暨執行長陳建志表示，兩年前就開始布局防護衣材料，今年陸續在歐洲、台灣推出相關產品，未來計畫進軍美國、日本市場。

陳建志表示，明基材從光碟片起家，隨著科技進步、趨勢轉變，逐步往機能膜材料、偏光板布局，近年也持續在偏光板本業外布局醫材、隱形眼鏡、電池隔離膜、織品等市場。

陳建志進一步指出，明基材專注材料應用，這次與華航合作也將旗下膜材、膠材導入，運用貼合技術將布料膜材、膠材結合，達到防水機能效果，看好未來疫情過後旅運需求、織品商機仍相當龐大。

陳建志表示，機能衣材料三年前就開始應用，率先與歐洲廠商合作，今年初也旗下也成立 Xport 子品牌，並參與歐洲相關展會，推展環保防水透氣織物，今更首度與華航合作，也正與台灣、美國、日本等運動用品品牌接洽，最快 2023 年美國品牌就有機會推出相關產品。

除機能衣外，明基材旗下系列商品，包含 Anscare 安適康、DermaAngel 護妍天使、Miacare 美若康等三大品牌，也將搭配 Xport 機能衣，成為旅行隨身包，同步在華航線上商城 eMall 同步開賣。