【富蘭克林】美國大選干擾降低、疫苗研發進展告捷，經理人市場樂觀程度攀高

受惠民主黨拜登問鼎美國白宮之路已幾無疑慮、輝瑞與 BioNTech 的新冠肺炎疫苗研發進展利多鼓舞，基金經理人對於市場的樂觀程度來到近兩年來最高水準，美銀美林認為已接近極端牛市的情境，依據彭博資訊援引十一月份美銀美林經理人調查顯示，91% 的經理人預期未來 12 個月經濟會好轉，經濟成長預期攀升至 20 年高點，66% 經理人認為全球經濟處於週期早期階段而非衰退，經理人樂觀程度反應在資產配置上，對於股市的配置比重淨加碼幅度攀升至 46%、為 2018 年 1 月以來最高水準，現金持有比重則下滑至 4.1%，為 2015 年 4 月以來最低水準，作多科技股仍是參與度最高的交易，其次是作空銀行股與作多公司債。

區域股市部分，新興市場為本次調查最受青睞區域，加碼新興市場股票的經理人擴大至淨 36%，表示新興市場貨幣遭低估的受訪者比重也創新高水準，加碼美國股票的經理人上升至淨 23%，加碼歐元區股票的經理人則明顯下滑，僅淨 18%，市場風格部分，預計價值股表現將超過成長股的比例淨值為 24%，為 2019 年 2 月以來新高水準。而雖然第二輪新冠肺炎疫情仍是最大尾端風險，但經理人也預期，至 2021 年 1 月中旬將有可靠疫苗問世，相較上個月預期為 2 月中旬有所提前。

依據彭博資訊，十一月份美銀美林經理人調查於 11/6~11/12 進行，針對 190 位管理 5260 億美元資產的基金經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，美國大選的不確定性降低加以疫苗研發利多，激勵美股、新興市場等全球多地股市屢有創新高水準的強勢表現，然而考量疫苗自試驗成功直至全球大規模接種仍需時間，加以近期美歐疫情持續增溫導致官方收緊防疫限制措施，確實在股市漲多之際容易引發獲利了結賣壓，惟包含聯準會在內的全球央行仍將維持寬鬆政策環境，且以亞洲為主的新興市場經濟復甦動能強韌，建議投資人仍可維持樂觀態度但應保有風險意識，可採取股債兼備同時涵蓋美股與新興市場的多元策略，網羅後疫情時代下的投資契機。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人伽坦．賽加爾表示，過去四年干擾新興市場走勢的一大變數為美中緊張關係與貿易關稅政策，未來美國拜登主政下，即便民主與共和兩黨對於制衡中國的立場一致，但拜登可能較不傾向使用川普單邊、加徵關稅的貿易政策，美中貿易衝突有望降溫預期有利整體新興市場風險偏好回升。亞洲尤其東北亞國家在疫情控制上成效較為顯著，經濟重啟與復甦步伐為全球最具優勢區域，亞洲企業在引領全球新經濟發展的道路上亦具有舉足輕重地位，同時面臨新冠肺炎疫情衝擊也展現極佳韌性，創造高度投資價值。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭 ‧ 包爾表示，美國大選結果顯示選票分化，參議院共和黨民主黨席次各半，市場對於藍色浪潮對於科技產業可能帶來的政策擔憂將淡化，我們關注基礎建設法案的構想，預期任何基礎建設法案都將包含大量的科技、寬頻及 5G 基礎建設。持續看好科技股，主因推動科技產業的真正原因是數位轉型，目前仍處於從類比至數位的初期階段，且這個趨勢正擴散到科技以外的產業，科技身為變革推動者的角色將在未來十年持續增長。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，儘管波灣國家為融通財政赤字而導致發債供給將增加，但也不乏需求支撐，因為該區為新興市場中重要且高品質債的一環。且在全球美元低利率環境下，預期資金將持續流往新興國家外債市場，隨著該區政策環境改善、低違約率以及國際投資人興趣提高，有利波灣債市長期發展。

投資中國比重指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，本基金投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

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新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

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