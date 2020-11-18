〈雃博法說〉明年陸續推面罩、滅菌鍋新品 營收拚回20億元水準

醫材廠雃博 (4106-TW) 今 (18) 日舉行法說，董事長李永川表示，滅菌鍋已接獲新客戶訂單，預計明年上半年小量出貨，面罩則已擺脫官司陰霾，將陸續推新品並取得認證，目標明年營運優於去年，法人認為，明年除併入德氣墊床廠營收，加上新品挹注，全年營收有望回升至 20 億元水準。

雃博過去自行設計的呼吸器相關產品在美銷售時，遭競爭對手 ResMed 指控侵害專利，掀起 1 年 4 個月的專利訴訟，更一度被醫材界形容是「小蝦米抗大鯨魚」，隨著雙方訴訟和解，雃博已可在美國銷售。

李永川表示，擺脫專利訴訟後，陸續開發一系列呼吸器面罩，目標每年 1-2 項新品亮相，且銷售通路將從北美線上平台，拓展至實體零售通路、保險醫療體系，惟醫材產品布局需較長時間。

法人看好，全球面罩製造商少，雃博研發多年，生產製程具市場競爭力，加上面罩毛利率至少 50%，未來產品陸續拓展新通路後，有助獲利表現。

滅菌鍋方面，總經理陳恆偉表示，旗下子公司新駿的滅菌鍋，去年底取得美國 FDA 510(K) 認證，成亞太地區首家取得相關認證的廠商，目前已接獲美國第二大通路訂單，預計明年上半年開始出貨，此外，還有其他廠商正在洽談滅菌鍋代工業務。

陳恆偉指出，雖然今年 5、6 月歐美疫情爆發，接獲大量氣墊床急單，但疫情也導致通路業績大幅下滑，相互抵消下，營運無顯著成長，預期在併入德國氣墊床營收，面罩、滅菌鍋業務業務擴增下，明年營運力拚優於去年。

雃博 10 月營收 1.75 億元，月減 15.37%、年增 9.54%；前 10 月營收 16.25 億元，年減 3.21%；前 3 季稅後純益 9066 萬元，年增 32.13%，每股純益 0.9 元。